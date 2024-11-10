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رياضة

8 غيابات مؤثرة عن قائمة منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردي

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، تشهد قائمة منتخب مصر لكرة القدم بقيادة حسام حسن ثمانية غيابات مؤثرة عن معسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله مباراتين أمام كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 15 و19 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وجاءت الغيابات كالتالي:

محمد عبد المنعم 
رامي ربيعة
ياسر إبراهيم 
خالد صبحي 
محمد هاني 
أحمد سيد زيزو 

بالإضافة إلى الإيقاف للثنائي محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية للحصول على إنذارين على أن يشارك الثنائي في مباراة بتسوانا المقبلة.

وينطلق اليوم الأحد المعسكر التدريبي لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

ويبدأ تجمع لاعبي المنتخب الوطني بفندق الإقامة في الثانية ظهر اليوم الأحد، ثم يتناول الفريق وجبة الغداء في الثالثة عصرًا، ويخلد اللاعبين لقسط من الراحة في غرفهم، ثم يتوجه الجميع إلى استاد القاهرة الدولي لخوض المران الأول للفريق 

قائمة منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا

 أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا، في الجولتين الختاميتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

 

وضمت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني لمنتخب مصر، وهم:
محمد الشناوي 
المهدي سليمان 
محمد عواد 
مصطفى شوبير 
أحمد رمضان بيكهام 
حسام عبد المجيد 
حمدي فتحي 
محمد أحمد ربيعه 
محمد حمدي
أحمد نبيل كوكا 
أحمد عيد 
محمد شحاتة 
محمود صابر 
عمر كمال
مروان عطية 
محمود حسن تريزيجيه 
نبيل عماد دونجا 
ناصر ماهر 
مصطفي فتحي 
طاهر محمد طاهر 
عمر مرموش 
إبراهيم عادل 
محمود عبد الحفيظ زلاكا
مصطفي محمد 
أسامة فيصل

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منتخب مصر حسام حسن كاب فيردي محمد عبد المنعم رامي ربيعة ياسر إبراهيم خالد صبحي محمد هاني أحمد سيد زيزو

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