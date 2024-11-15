طريقة عمل الباذنجان المخلل، في برطمان بدون قلي أو سلق

طريقة عمل الباذنجان المخلل، الباذنجان المخلل من أشهر أنواع المخللات المصرية الشعبية، ويقدم منذ زمن بعيد ومذاقه لا يقاوم ويعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل الباذنجان المخلل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الباذنجان المخلل.

مكونات عمل الباذنجان المخلل:

4 حبات باذنجان صغيرة (يمكنك استخدام باذنجان طويل أو دائرية حسب تفضيلك)

4 فصوص ثوم (مفرومة أو كاملة حسب الرغبة)

2 ملعقة كبيرة من الملح

1 كوب من الخل الأبيض

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

2 ورقة لورا

1 كوب من الماء

1 ملعقة كبيرة من السكر

فلفل أخضر أو حار (اختياري)

طريقة عمل الباذنجان المخلل:

قومي بغسل الباذنجان جيدا، ثم، باستخدام سكين حاد، قطعي كل حبة باذنجان إلى قطع صغيرة (يمكنك تقطيعها إلى شرائح أو مكعبات حسب الرغبة).

ضعي الباذنجان في مصفاة أو وعاء واسع، ورشي عليه الملح.

اتركيه لمدة ساعتين على الأقل ليخرج الماء من الباذنجان.

بعد مرور الوقت المحدد، اشطفي الباذنجان جيدًا تحت الماء البارد للتخلص من الملح الزائد.

جففيه بإستخدام منشفة نظيفة أو ورق المطبخ.

في وعاء صغير، اخلطي الخل مع الماء والسكر، ثم ضيفي الثوم المفروم، الكمون، الكزبرة، والفلفل الأخضر (إذا كنتِ تفضلين المذاق الحار).

ضعي الباذنجان في برطمان زجاجي نظيف، وأضيفي إليه التتبيلة المحضرة.

تأكدي من أن الباذنجان مغطى تماما بالخل والماء.

أغلقي البرطمان جيدا واتركيه في مكان مظلم وبارد لمدة 5-7 أيام حتى يتخمر ويصبح جاهزًا للتناول.

بعد أن يصبح الباذنجان مخللًا، يمكنك تناوله مباشرة مع الأطعمة المختلفة مثل المأكولات المشوية أو السندويشات.

يمكن إضافة بعض المكونات الأخرى مثل الزيتون أو الفلفل الأحمر لإعطاء نكهة مميزة.

تأكدي من أن البرطمان محكم الغلق حتى لا يتسرب الهواء ويؤثر على عملية التخليل.

الباذنجان المخلل

فوائد الباذنجان

والباذنجان من الخضروات الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية ومن فوائد الباذنجان:-

يقوى مناعة الأطفال ويحميهم من جميع الأمراض الفيروسية وكذلك الأورام السرطانية الخبيثة.

يساعد في نمو الأطفال بشكل صحي بدون أي مشكلات.

يعمل على تقوية عضلات الصغار وحمايتهم من أنيميا فقر.

يساعد فى إنقاص الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التى تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة كما أنه قليل السعرات الحرارية.

يؤخر علامات الشيخوخة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد فى الوقاية من السرطان لأن يحتوى على مضادات الأكسدة التي تقاوم تواجد الشوارد الحرة المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية.

يقوى العظام ويحمى من هشاشتها كما يقوى المفاصل لإحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.

يساعد فى ضبط مستوى السكر والضغط بالدم وبالتالي يعزز من صحة أصحاب الأمراض المزمنة ويقلل من فرص حدوث الجلطات لديهم.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

يمنع الإصابة بإلتهاب الأعصاب ويعزز من الوظائف الإدراكية.

مهم لصحة المرأة الحامل لأنه يمدها بالعناصر الغذائية المهمة ويساعد فى نمو الجنين وحمايته من التشوهات.