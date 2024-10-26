طريقة عمل الليمون المخلل، في خطوات بسيطة وبأقل التكاليف

طريقة عمل الليمون المخلل، الليمون المخلل من أشهر أنواع المخللات المصرية التي يعشقها الكبار والصغار ويقدم بجانب أنواع الطعام وله مذاق لا يقاوم.

وطريقة عمل الليمون المخلل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره في المنزل بأقل التكاليف.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الليمون المخلل.

مكونات عمل الليمون المخلل:

1 كيلو ليمون (يفضل الليمون الأصفر)

1 كوب ملح (ملح الطعام أو ملح البحر)

4 أكواب ماء

1 ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة

1 ملعقة كبيرة من الكمون (اختياري)

2-3 فصوص ثوم (مفرومة)

1-2 فلفل حار (حسب الرغبة)

طريقة عمل الليمون المخلل:-

اغسلي الليمون جيدًا تحت الماء، ثم اقطعى طرفي كل ليمونة.

قومي بعمل شقوق عمودية في كل ليمونة، لكن لا تقطعيها بالكامل، اتركيها متصلة.

املأي الشقوق بالملح، يمكن إضافة قليل من الكزبرة الجافة داخل الشقوق أيضًا.

في وعاء، اخلطي الماء مع الملح حتى يذوب الملح تمامًا.

يمكنك إضافة الكمون والثوم والفلفل الحار حسب الرغبة.

ضعي الليمون المحشي في برطمانات زجاجية نظيفة.

تأكدي من ضغط الليمون جيدًا ليتماسك.

صبي المحلول الملحي فوق الليمون حتى يغمرها تمامًا.

أغلقي البرطمان بإحكام، ثم اتركيه في مكان مظلم وبارد لمدة 2-4 أسابيع.

يمكن تقليبه يوميًا لضمان توزيع الملح جيدًا.

بعد مرور الوقت، يصبح الليمون جاهزًا للاستخدام.

يمكنك استخدامه في السلطات، الأطباق الرئيسية، أو كوجبة جانبية.

يمكنك إضافة بعض التوابل مثل القرفة أو ورق الغار للحصول على نكهة مميزة.

يمكن تخزين الليمون المخلل في الثلاجة بعد الفتح لزيادة مدة صلاحيته.

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فوائد الليمون

والليمون من الموالح الشهيرة الغنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، ومن فوائد الليمون المخلل:-

تعزيز جهاز المناعة، لأن الليمون غني بفيتامين C، الذي يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة، ويعمل هذا الفيتامين على تعزيز جهاز المناعة، مما يساعد الجسم في مقاومة العدوى والأمراض.

تناول عصير الليمون بانتظام يمكن أن يساهم في تقليل مدة الإصابة بنزلات البرد وتحسين استجابة الجسم ضد الأمراض المختلفة.

تحسين صحة الجلد، حيث أن الليمون يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة التي تساهم في مكافحة الجذور الحرة التي تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد فيتامين C في تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يعزز من مرونة البشرة ويحسن مظهرها، واستخدام الليمون على البشرة قد يساعد في تقليل البقع الداكنة وتحسين نضارتها.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتناول الماء مع الليمون يساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، حيث يعمل الليمون كمنشط طبيعي للجهاز الهضمي، مما يعزز من إنتاج العصارة المعدية التي تساهم في هضم الطعام بشكل أفضل، كما أن الألياف الموجودة في الليمون تساهم في تحسين حركة الأمعاء ومنع حدوث الإمساك.

تحسين صحة القلب، ويعتبر الليمون مفيدًا لصحة القلب، حيث يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، والفلافونويدات الموجودة في الليمون تعمل على تعزيز صحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

دعم فقدان الوزن، والليمون منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على ألياف تساعد في تعزيز الشعور بالشبع، بالإضافة إلى ذلك، يساهم في تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون.

شرب الماء مع عصير الليمون صباحًا قد يكون فعالًا في تحسين عملية التمثيل الغذائي والمساعدة في فقدان الوزن بشكل طبيعي.

تنظيم مستوى السكر في الدم، الليمون يمكن أن يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، خاصة عند تناوله مع الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، فالليمون يعمل على تقليل نسبة السكر التي يتم امتصاصها من الطعام، مما يساهم في الحفاظ على مستويات سكر الدم مستقرة.

الليمون يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والالتهابات المرتبطة بأمراض مثل التهاب المفاصل.