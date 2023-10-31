الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق، فى خطوات بسيطة

الباذنجان المخلل
الباذنجان المخلل المسلوق، فيتو

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق، الباذنجان المخلل من المخللات المصرية الشعبية الشهيرة واللذيذة التى لا تقاوم ويقدم بجانب الأكلات المختلفة.

وطريقة تعامل الباذنجان المخلل المسلوق، سهلة وبسيطة وبدلا من تقديمه مقلي تفضل ربات البيوت المسلوق لأنه صحى أكثر.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق.

مكونات عمل الباذنجان المخلل المسلوق:-

كيلو باذنجان رفيع “عروس”

رأس ثوم مفروم

ثمرة فلفل أحمر حلو مفروم

ثمرة فلفل أحمر حار مفروم 

Advertisements

ثمرة فلفل أخضر رومى مفروم 

كزبرة جافة

كمون

ملح

فلفل اسود

ربع كوب خل أبيض

نصف عصير ليمون 

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق:-

  • نحضر الباذنجان وننزع القطعة الخضراء منه ونغسله جيدا.
  • ثم تحدث به فتحات بالطول، ونضعه فى حلة بها ماء وترفعه على النار.
  • نترك الباذنجان على النار الهادئة حتى تمام النضج.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الثوم المفروم والفلفل بأنواعه والتوابل المذكورة والخل والليمون ونقلب جيدا.
  • ثم نقوم بحشو الباذنجان بخليط القوم والفلفل.
  • ونرصه فى علبة ثلاجة، والحشو المتبقى نضع القليل منه على الوجه، والمتبقى نحفظها بالفريزر.
  • ويقدم الباذنجان بجانب الأكلات المختلفة حسب الرغبة.
طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق، فيتو 

فوائد الباذنجان 

والباذنجان له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد الباذنجان:-

-يساعد فى إنقاص الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التى تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة كما أنه قليل السعرات الحرارية.

-يساعد فى ضبط مستوى السكر والضغط بالدم وبالتالى يعزز من صحة أصحاب الأمراض المزمنة ويقلل من فرص حدوث الجلطات لديهم.

-يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

-يمنع الإصابة بالتهاب الأعصاب ويعزز من الوظائف الإدراكية.

-يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.

-مهم لصحة المرأة الحامل لأنه يمدها بالعناصر الغذائية المهمة ويساعد فى نمو الجنين وحمايته من التشوهات.

-يؤخر علامات الشيخوخة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

-يساعد فى الوقاية من السرطان لأن يحتوى على مضادات الأكسدة التي تقاوم تواجد الشوارد الحرة المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية.

-يقوى العظام ويحمى من هشاشتها كما يقوى المفاصل لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

-يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد، وهو من أهم فوائد الباذنجان واشتهر بها.

-يقوى مناعة الأطفال ويحميهم من جميع الأمراض الفيروسية وكذلك الأورام السرطانية الخبيثة.

-يساعد في نمو الأطفال بشكل صحى بدون أى مشكلات.

-يعمل على تقوية عضلات الصغار وحمايتهم من أنيميا فقر.

txt

طريقة عمل الخيار المخلل السريع في خطوات بسيطة

txt

طريقة عمل الليمون المخلل، بطريقة احترافية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو،أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطال، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الباذنجان الباذنجان المخلل المسلوق طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق الباذنجان المخلل مكونات عمل الباذنجان المخلل المسلوق فوائد الباذنجان الشيف نورهان القاضى

مواد متعلقة

طريقة عمل زيتون مخلل كرسبي مع الشيف فيفيان

الويسكي الحلال مفيد، وطرق عمل مخلل الزيتون (فيديو)

طريقة عمل اللفت المخلل في البيت، أوفر وألذ من الجاهز

التحفظ على 100 كيلو مخلل فاسد داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية

الأكثر قراءة

رمضان قديروف يهدد بإطلاق النار على المظاهرات المعادية للسامية في الشيشان

رسالة أبو عبيدة إلى نتنياهو وجيش الاحتلال بعد التوغل البري فى غزة (فيديو)

أسعار الذهب الآن، آخر تحديث للمعدن الأصفر فى الأسواق

الحكومة: انقطاع الكهرباء لن يزيد على ساعتين، وربنا يهون وتنتهي قريبًا

الانتصار على الأنقاض، صور تظهر توغل جيش الاحتلال بين حطام المنازل في قطاع غزة

الأهلي يوجه الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية

مسلسل صوت وصورة الحلقة 15، تفاصيل اعترافات نجلاء بدر أمام الشرطة

استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها إثر القصف المتواصل على قطاع غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

اتبرع لفلسطين بدون رسوم، مبادرة شهامة من صاحب محل بقالة (فيديو وصور)

لم يكمل تعليمه ويتحدث ثلاث لغات، حكاية أشهر بائع كتب وأنتيكات بالزمالك (صور)

بايدن وزوجته يحتفلان بالهالوين وسط اشتعال الحرب واستشهاد الآلاف في غزة

دعمًا للقضية الفلسطينية، محمد البشبيشي يرسم جرافيتي لقبة الصخرة على حائط منزله (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 31-10-2023

20 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مجزرة جباليا تضاعف المأساة..نزيف الشهداء مستمر في غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الاحتفال بالهالوين في الديانات السماوية

ما حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة؟.. أمين الفتوى يجيب

لا تتوقف عن ترديدها، نص أذكار المساء من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية