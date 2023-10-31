طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق، فى خطوات بسيطة

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق، الباذنجان المخلل من المخللات المصرية الشعبية الشهيرة واللذيذة التى لا تقاوم ويقدم بجانب الأكلات المختلفة.

وطريقة تعامل الباذنجان المخلل المسلوق، سهلة وبسيطة وبدلا من تقديمه مقلي تفضل ربات البيوت المسلوق لأنه صحى أكثر.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق.

مكونات عمل الباذنجان المخلل المسلوق:-

كيلو باذنجان رفيع “عروس”

رأس ثوم مفروم

ثمرة فلفل أحمر حلو مفروم

ثمرة فلفل أحمر حار مفروم

Advertisements

ثمرة فلفل أخضر رومى مفروم

كزبرة جافة

كمون

ملح

فلفل اسود

ربع كوب خل أبيض

نصف عصير ليمون

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق:-

نحضر الباذنجان وننزع القطعة الخضراء منه ونغسله جيدا.

ثم تحدث به فتحات بالطول، ونضعه فى حلة بها ماء وترفعه على النار.

نترك الباذنجان على النار الهادئة حتى تمام النضج.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الثوم المفروم والفلفل بأنواعه والتوابل المذكورة والخل والليمون ونقلب جيدا.

ثم نقوم بحشو الباذنجان بخليط القوم والفلفل.

ونرصه فى علبة ثلاجة، والحشو المتبقى نضع القليل منه على الوجه، والمتبقى نحفظها بالفريزر.

ويقدم الباذنجان بجانب الأكلات المختلفة حسب الرغبة.

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق، فيتو

فوائد الباذنجان

والباذنجان له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد الباذنجان:-

-يساعد فى إنقاص الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التى تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة كما أنه قليل السعرات الحرارية.

-يساعد فى ضبط مستوى السكر والضغط بالدم وبالتالى يعزز من صحة أصحاب الأمراض المزمنة ويقلل من فرص حدوث الجلطات لديهم.

-يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

-يمنع الإصابة بالتهاب الأعصاب ويعزز من الوظائف الإدراكية.

-يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.

-مهم لصحة المرأة الحامل لأنه يمدها بالعناصر الغذائية المهمة ويساعد فى نمو الجنين وحمايته من التشوهات.

-يؤخر علامات الشيخوخة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

-يساعد فى الوقاية من السرطان لأن يحتوى على مضادات الأكسدة التي تقاوم تواجد الشوارد الحرة المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية.

-يقوى العظام ويحمى من هشاشتها كما يقوى المفاصل لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

-يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد، وهو من أهم فوائد الباذنجان واشتهر بها.

-يقوى مناعة الأطفال ويحميهم من جميع الأمراض الفيروسية وكذلك الأورام السرطانية الخبيثة.

-يساعد في نمو الأطفال بشكل صحى بدون أى مشكلات.

-يعمل على تقوية عضلات الصغار وحمايتهم من أنيميا فقر.