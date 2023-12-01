الجمعة 01 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الباذنجان المخلل

الباذنجان المخلل،
الباذنجان المخلل، فيتو

طريقة عمل الباذنجان المخلل، الباذنجان المخلل من المخللات المصرية الشعبية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل الباذنجان المخلل، سهلة وبسيطة ويقدم بجانب الأكلات المختلفة، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الباذنجان المخلل.

مكونات عمل الباذنجان المخلل:-

كيلو باذنجان رفيع 

التتبيلة

6 فصوص ثوم مفروم ناعم

ملح

فلفل اسود

كمون

كسبرة جافة

ربع كوب شبت مفروم

ثمرة فلفل رومى أحمر مفروم

ربع كوب عصير ليمون

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ربع كوب خل أبيض 

طريقة عمل الباذنجان المخلل:-

  • نحضر الباذنجان ونغسله جيدا ثم نجففه وتحدث به فتحات بالسكين من المنتصف.
  • ثم نقلى الباذنجان فى الزيت الغزير حتى تمام النضج وننشله من الزيت ونضعه فى مصفاة للتخلص من الزيت الزائد.
  • ويمكن سلق الباذنجان وتكون هذه الطريقة صحية ولكن وهو مقلى فى الزيت مذاقه يكون أفضل.
  • ثم نترك الباذنجان جانبا ونحضر التتبيلة.
  • حيث نحضر مكونات التتبيلة ونضعها معا فى طبق عميق ونقلب جيدا.
  • ثم نقوم بحشو الباذنجان بالتتبيلة ونرصه فى علبة أو طبق.
  • ونرش على الوجه القليل من التتبيلة.
  • ثم يقدم بعدها بجانب الأكلات المختلفة حسب الرغبة.
طريقة عمل الباذنجان المخلل، فيتو 

فوائد الباذنجان 

والباذنجان له فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله، منها:-

-يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد، وهو من أهم فوائد الباذنجان واشتهر بها.

-يقوى مناعة الأطفال ويحميهم من جميع الأمراض الفيروسية وكذلك الأورام السرطانية الخبيثة.

-يساعد في نمو الأطفال بشكل صحي بدون أي مشكلات.

-يعمل على تقوية عضلات الصغار وحمايتهم من أنيميا فقر.

-يساعد فى إنقاص الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة كما أنه قليل السعرات الحرارية.

-يساعد فى ضبط مستوى السكر والضغط بالدم وبالتالي يعزز من صحة أصحاب الأمراض المزمنة ويقلل من فرص حدوث الجلطات لديهم.

-يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

-يمنع الإصابة بالتهاب الأعصاب ويعزز من الوظائف الإدراكية.

-يؤخر علامات الشيخوخة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

-يساعد فى الوقاية من السرطان لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقاوم تواجد الشوارد الحرة المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية.

-يقوى العظام ويحمى من هشاشتها كما يقوي المفاصل لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

-يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.

-مهم لصحة المرأة الحامل لأنه يمدها بالعناصر الغذائية المهمة ويساعد فى نمو الجنين وحمايته من التشوهات.

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