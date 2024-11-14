أخبار الرياضة اليوم: منتخب الناشئين يفوز على الجزائر 2-1.. فيفا يكشف عن الكأس الذهبية لمونديال الأندية 2025.. الأهلي يسعى للتخلص من لاعب الفريق بهذه الطريقة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

دورة شمال إفريقيا للناشئين، حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 فوزا مستحقا على حساب نظيره منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة المغربية، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدورة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

سجل هدف الجزائر في الشوط الأول شرفاوي شرف الدين في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

كشف فيفا النقاب عن الكأس الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستُرفع لأول مرة في النسخة الافتتاحية المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة من الأحد 15 يونيو إلى الأحد 13 يوليو، حيث ستُقام مبارياتها في 12 ملعبا من الطراز العالمي موزعة على 11 مدينة مضيفة.

هذه الكأس المذهلة من تصميم فيفا، وقد تم إبداعها بالتعاون مع Tiffany & Co، الشركة العالمية المتخصصة في صياغة المجوهرات الفاخرة، حيث ستكون هذه التحفة الفنية من نصيب الفريق المتربع على عرش النسخة الافتتاحية لمسابقة كأس العالم للأندية FIFA الجديدة بعد النهائي التاريخي المقرر إجراؤه بملعب ميتلايف في نيويورك نيو جيرسي.

يواصل مسئولو النادي الأهلي محاولتهم للتخلص من الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خاصة بعد ابتعاده عن الحسابات الفنية للمدير الفني، بالإضافة لانتهاء تعاقده في نهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن مسئولي الفريق طلبوا من بيرسي تاو إحضار عرض للرحيل عن الأحمر خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما واجهت القلعة الحمراء صعوبة في تسويق الجنوب إفريقي.

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك جلسة خاصة مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا، استعدادًا لخوض مباراة النصر الودية في اعتزال خالد حسين.

ومنح البرتغالي جوميز تعليمات فنية خاصة للجزيري، قبل أن يؤدي المهاجم التونسي تدريبات خاصة عقب انتهاء المران.

أعلنت رابطة الدوري الألماني، اليوم الخميس، عن فوز النجم الإنجليزي هاري كين بجائزة أفضل لاعب خلال أكتوبر في البوندسليجا، رغم تألق عمر مرموش مؤخرًا.

وتألق عمر مرموش مع فريقه في الفترة الأخيرة، وسجل في 3 مباريات متتالية مع فرانكفورت بالدوري الألماني، وبطولة الدوري الأوروبي.

فاز منتخب قطر على منتخب أوزبكستان بنتيجة (3-2) مساء اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يشار إلى أنه يصعد أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة مباشرة للمونديال، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

حقق منتخب الإمارات فوزا سهلا على نظيره قرغيزستان (3-0)، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وارتفع رصيد منتخب الإمارات، الذي يحلم باللعب في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 1990 بإيطاليا، إلى 7 نقاط في المركز الثالث.

العراق والأردن، تعادل منتخب العراق مع نظيره منتخب الأردن سلبيا في المباراة التي جمعتهما على استاد البصرة في إطار منافسات الجولة الخامسة تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 القادم.

وبدأ العراق بتشكيل يتكون من: "أحمد باسل، روبين سولاقا، ميرخاس دوسكي، مناف يونس، مصطفى سعدون، سعد عبدالأمير، أمجد عطوان، أمير العماري، إبراهيم بايش، علي جاسم، أيمن حسين.

تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فاز منتخب ليبيا علي نظيره الرواندي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتذيل المنتخب الليبي جدول ترتيب المجموعة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2025، وفي رصيده أربع نقاط

فاز منتخب النيجر على نظيره منتخب السودان بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

ويقع منتخب السودان في المجموعة السادسة من تصفيات أمم أفريقيا، بجانب منتخبات النيجر، وغانا، وأنجولا.

فاز منتخب تونس على نظيره مدغشقر بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

سجل ثلاثية تونس كل من حمزة رفيعة وسيف الله لطيف وعلي العابدي في الدقائق 5 و39 و+93، فيما سجل هدفي مدغشقر حارس تونس أمان الله مميش بالخطأ في مرماه بالدقيقة 20 وإبراهيم صموئيل أمادا في الدقيقة 45.

خسر منتخب فلسطين أمام منتخب عمان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ملعب «مجمع السلطان قابوس الرياضي»، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتواجد وسام أبو علي نجم النادي الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب فلسطين، بينما تواجد عمر فرج لاعب الزمالك على مقاعد البدلاء.

حسم الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق باير ليفركوزن، مستقبله مع الفريق الألماني الذي توج معه بلقب البوندسليجا للمرة الأولى في تاريخ النادي الموسم الماضي، إضافة إلى الفوز بكأس ألمانيا.

ويمتد عقد ألونسو مع ليفركوزن حتى يونيو 2026، وبحسب موقع "يوروسبورت"، قرر الإسباني عدم الاستمرار مع بطل ألمانيا والرحيل في نهاية الموسم الجاري.