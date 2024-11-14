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رياضة

النيجر تكتسح السودان برباعية نظيفة في تصفيات أمم إفريقيا 2025

منتخب السودان
منتخب السودان

فاز منتخب النيجر على نظيره منتخب السودان بنتيجة 4-0 في  المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وافتتح منتخب النيجر التسجيل في الدقيقة 6 عن طريق دانيال سوساه، ونجح يوسف عومارو من أحراز الهدف الثاني في الدقيقة، وتمكن دانيال سوسا من تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع. 

وفي الشوط الثاني أضاف باداماسي الهدف الرابع لمنتخب النيجر في الدقيقة 51. 

ويقع منتخب السودان في المجموعة السادسة من تصفيات أمم أفريقيا، بجانب منتخبات النيجر، وغانا، وأنجولا.

ترتيب السودان والنيجر في المجموعة السادسة 

وبتلك النتيجة يتوقف رصيد المنتخب السوداني عند النقطة 7 في  المركز الثاني في ترتيب المجموعة، بينما يتقدم منتخب النيجر إلي  المركز الثالث بـ4 نقاط. 

القنوات الناقلة لمباراة السودان والنيجر في تصفيات أمم أفريقيا


ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الفضائية، الناقل الحصري للبطولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 6.

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