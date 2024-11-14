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رياضة

بمشاركة وسام أبو علي، فلسطين تخسر أمام عمان 0/1 بتصفيات كأس العالم (صور)

فلسطين أمام عمان
فلسطين أمام عمان

خسر منتخب فلسطين أمام منتخب عمان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ملعب «مجمع السلطان قابوس الرياضي»، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

سجل محسن الغساني هدف الفوز لصالح منتخب عمان في الدقيقة 83. 

وتواجد وسام أبو علي نجم النادي الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب فلسطين، بينما تواجد عمر فرج لاعب الزمالك على مقاعد البدلاء. 

تشكيل منتخب فلسطين أمام عمان 

قائمة منتخب فلسطين أمام عمان 

واختار مكرم دبوب، المدير الفني لمنتخب فلسطين، قائمة "الفدائي" التي ستواجه عمان وكوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستدعى دبوب 26 لاعبًا للقائمة، من بينهم الثنائي وسام أبوعلي لاعب الأهلي المصري، وعمر فرج لاعب الزمالك.

وضمت القائمة كلًا من: رامي حمادة، وتوفيق علي، وبراء خروب، وميلاد تيرمانيني، ومحمد صالح، ومصعب البطاط، وياسر حمد، ومحمد خليل، وموسى فيراوي، ووجدي نبهان، وعميد محاجنة، وعميد صوافطة، وكاميلو سالدانا، وعدي خروب، ومحمد باسم، وتامر صيام، ومصطفى زيدان، وعطاء جابر، ومحمد درويش، وجوناثان زوريلا، وعلاء الدين حسن، ومحمود أبو وردة، وعمر فرج، وزيد القنبر، وعدي الدباغ، ووسام أبو علي.

 

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