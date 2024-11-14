الخميس 14 نوفمبر 2024
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رياضة

جلسة خاصة بين جوميز والجزيري في ليبيا

الجزيري وجوميز
الجزيري وجوميز

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك جلسة خاصة مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا، استعدادًا لخوض مباراة النصر الودية في اعتزال خالد حسين.

ومنح البرتغالي جوميز تعليمات فنية خاصة للجزيري، قبل أن يؤدي المهاجم التونسي تدريبات خاصة عقب انتهاء المران.

وأدى الجزيري تدريب خاص تحت إشراف أحمد مجدي المدرب المساعد، بالتسديد على مرمى محمود الشناوي سواء باستقبال الكرات العرضية أو الكرات الأرضية وتسديدها مباشرة على مرمى الحارس الشاب.

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا بالتدريبات البدنية لتجهيز اللاعبين لمباراة النصر الليبي الودية.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال لتجهيزهم للقاء المرتقب أمام النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

مباراة الزمالك والنصر الليبي

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

أحمد سليمان يعقد جلسة مع جوميز في مران الزمالك بـ ليبيا

تدريبات بدنية في مران الزمالك الأول بليبيا

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