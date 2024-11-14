الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات كأس الأمم الأفريقية، منتخب ليبيا يفوز على رواندا 0/1

منتخب ليبيا، فيتو
منتخب ليبيا، فيتو

تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فاز منتخب ليبيا علي نظيره الرواندي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

أحرز هدف المنتخب الليبي فهد المسيري في الدقيقة 84.

تشكيل منتخب ليبيا أمام رواندا 

حارس المرمى: مراد الوحيشي.

الدفاع: علي يوسف - أحمد صالح - البهلول أبوسهمين.

الوسط: بدر حسن - فاضل سلامة - أسامة الشريمي - صبحي مبروك.

الهجوم: نور الدين القليب - عز الدين المريمي - عبد الله حشنش.

ويتذيل المنتخب الليبي جدول ترتيب المجموعة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2025، وفي رصيده أربع نقاط

بينما يتواجد منتخب رواندا في المركز الثالث بخمسة نقاط، فيما تحتل نيجيريا صدارة المجموعة بـ 10 نقاط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن نوالعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

تصفيات كأس الأمم الأفريقية المنتخب الليبي منتخب ليبيا رواندا

مواد متعلقة

تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تعادل ليبيا ورواندا سلبيا بالشوط الأول

بيراميدز يواجه الجونة وديًّا غدًا استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو)

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو)

المصري يطمئن على صلاح محسن بعد تعرضه لحادث سير

بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك

الأكثر قراءة

200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار

مدبولي يكشف حقيقة طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي وأزمة العملة

شاي وترابيزة حديد، البساطة والتواضع في عزاء شقيقة شيخ الأزهر بساحة الطيب بالأقصر (صور)

"المشوار لم ينته"، أحمد الكاس يعلق على فوز منتخب الناشئين أمام الجزائر

الرئيس السيسي يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته هاتفيًّا ويوفد مندوبًا لتقديم واجب العزاء

بعد واقعة طبيبة كفر الدوار، أحمد كريمة يوضح موقف الشرع من إفشاء أسرار الناس (فيديو)

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

كان مخمورا، الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في مطار دالاس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

سعر طن القصدير يسجل 31 دولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تصريحات أحمد عز في مهرجان القاهرة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير الليمون في المنام وعلاقته بالتخلص من الطاقة السلبية

ما معنى «والسماء ذات الحبك»؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

أمين الفتوى: سماع الموسيقى والغناء مباح بشرط (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads