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رياضة

تشابي ألونسو يقرر الرحيل عن ليفركوزن بنهاية الموسم

تشابي ألونسو، فيتو
تشابي ألونسو، فيتو

حسم الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق باير ليفركوزن، مستقبله مع الفريق الألماني الذي توج معه بلقب البوندسليجا للمرة الأولى في تاريخ النادي الموسم الماضي، إضافة إلى الفوز بكأس ألمانيا.

رحيل ألونسو عن ليفركوزن

ويمتد عقد ألونسو مع ليفركوزن حتى يونيو 2026، وبحسب موقع "يوروسبورت"، قرر الإسباني عدم الاستمرار مع بطل ألمانيا والرحيل في نهاية الموسم الجاري.

ويأتي ذلك في ظل بحث ألونسو عن تحديات جديدة، وتدريب فريق قادر على المنافسة على مستوى دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الموقع أن أليخاندرو جريمالدو ظهير ليفركوزن، سيرحل هو الآخر إلى جانب ألونسو.

وتراجعت نتائج ليفركوزن هذا الموسم تحت قيادة ألونسو، حيث يبتعد بفارق 9 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ.

تشابي ألونسو مرشح لتدريب ريال مدريد

ويرتبط اسم تشابي ألونسو بتدريب ريال مدريد، حال رحل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بنهاية الموسم الحالي، إذا فشل في قيادة الفريق الملكي إلى الألقاب.

 

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