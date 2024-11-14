أخبار الحوادث اليوم: قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن.. إحالة أوراق طبيب روض الفرج للمفتي.. تجديد حبس طبيبة كفر الدوار

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أجرت النيابة الإدارية بكفر الدوار برئاسة المستشار عاطف الشواربي - مدير النيابة، صباح اليوم الخميس، معاينة لمستشفى كفر الدوار بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد، تضمن انتهاكا لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة، ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي رئيس المحكمة، إحالة أوراق كل من "ا.م.ت" ربة منزل و" أ.ر.ال" بائع ملابس إلي فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لاتهامهما بقتل المجني عليه " ع.ا.ع" زوجها، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.



صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد حسين مدين والمستشار أحمد محمد مدكور، والمستشار محمد حمدان وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة الجزئية، وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني

كشف محامي أسرة أمين الشرطة السيد الشبكي، ضحية لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بأن المحكمة الحسبية بمحكمة أسرة الرمل ولاية على المال، قد أصدرت موافقتها بتاريخ الخميس الماضي 7 نوفمبر في القضية 567 لسنة 2024 جدول ( أ ) بالتصريح لزوجة المجني عليه مها محمد ابراهيم، بصفتها الوصية على القاصرتين روان وجودي ابنتي المجني عليه بالتصالح عن جريمة القتل بإهمال في جناية مطروح، والمتهم فيها لاعب الزمالك أحمد فتوح.

قررت محكمة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار محمد نجا، تجديد حبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والولادة، صاحبة الفيديو المثير للجدل على السوشيال ميديا 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن وجهت لها ثلاثة اتهامات، وتم التحقيق معها بالنيابة العامة بمركز كفر الدوار.

حددت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، جلسة الأربعاء القادم 20 نوفمبر، لنظر معارضة إمام عاشور على حكم حبسه 6 أشهر في التعدي على فرد أمن.

حددت الجهات المختصة، 16 نوفمبر الجاري، موعدا لجلسة الخبراء في القضية المرفوعة من كابتن رضا عبد العال ضد الإعلامي تامر أمين في القضية التى أثارت الكثير من الجدل وتتعلق بتصريحات أدلى بها تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" واعتبرها عبد العال سبا وقذفا.

واتخذ رضا عبد العال الإجراءات القانونية اللازمة، وقدم مقطعًا من البرنامج كدليل على ادعاءاته.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، إحالة أوراق طبيب روض الفرج، بعد اتهامه بهتك عرض 93 امرأة إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 15 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وكانت سيدة حررت محضرًا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم فيه طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الرذيلة معه، مقابل إجراء عملية إجهاض لها.

قال علي فايز، دفاع فرد الأمن ضحية التعدي بالضرب من إمام عاشور، لاعب الأهلي، إن فرد الأمن حصل على تعويض مالي، أقل من التعويض المدني المطلوب في محكمة أول درجة والمقدر بقيمة بـ 5 ملايين جنيه.

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل أولى جلسات محاكمة رجل أعمال شهير متهم بالتعدي الجنسي على خادمة أجنبية، واحتجازها في فيلته بإحدى المجمعات السكنية الفاخرة في الشيخ زايد، إلى جلسة 11 ديسمبر المقبل، لانتظار حضور المحامي الأصيل للمتهم.