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حوادث

النيابة الإدارية تعاين مستشفى كفر الدوار العام بسبب الطبيبة المثيرة للجدل

النيابة الإدارية،
النيابة الإدارية، فيتو

أجرت النيابة الإدارية بكفر الدوار برئاسة المستشار عاطف الشواربي - مدير النيابة، صباح اليوم الخميس، معاينة لمستشفى كفر الدوار بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد، تضمن انتهاكا لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة، ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

 

وبمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بكفر الدوار، بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد بمستشفى كفر الدوار يتضمن انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من  تامر الصفتي- وكيل النيابة، الحسن الصياد – وكيل النيابة، وبرفقتهم أعضاء اللجنة المشكلة بأمر النيابة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة والتي تضمنت مدير إدارة الرعاية الحرجة ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة واستشاري نساء وتوليد ومدير إدارة الحضَّانات بالرعاية الحرجة والعاجلة وعضو من الشئون القانونية، لمقر المستشفى.

قامت اللجنة بالاطلاع على سجلات قسم طوارئ النساء والتوليد، ودفتر تذاكر قسم الاستقبال، ودفتر وارد تقارير الشرطة عن شهر نوفمبر، والتحفظ على السجلات وتسليمها للجنة الفحص، كما جرت معاينة قسم الحضَّانات بالمستشفى والحالات المحجوزة به، والاطلاع على سجلات القسم وبيان الحالات المقيدة به، وتكليف أعضاء اللجنة المختصين بفحص تلك السجلات وتقديم تقريرهم للنيابة على وجه عاجل.

وفي ذات السياق، كلفت النيابة الإدارية بكفر الدوار، إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة بالانتقال إلى العيادات الخاصة التي كانت الطبيبة المذكورة تمارس نشاطها فيها بنطاق مدينة كفر الدوار ومعاينتها والتفتيش على أعمالها والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات القانونية لمزاولة المهنة من عدمه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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