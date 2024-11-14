الخميس 14 نوفمبر 2024
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حوادث

إحالة أوراق سيدة وعشيقها للمفتي بتهمة التخلص من زوجها بالإسكندرية

إحالة أوراق زوجة
إحالة أوراق زوجة وعشيقها للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي رئيس المحكمة، إحالة أوراق كل من "ا.م.ت" ربة منزل و" أ.ر.ال" بائع ملابس إلي فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لاتهامهما بقتل المجني عليه " ع.ا.ع" زوجها، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد حسين مدين والمستشار أحمد محمد مدكور، والمستشار محمد حمدان وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة الجزئية، وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني 

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14091 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة بالعثور علي جثة المجني عليه ملقاة داخل جوال بلاستيكي أسفل كوبري الدولي بمنطقة وادي القمر بدائرة القسم.


وتبين من التحقيقات، أنه إثر خلافات زوجية بين المجني عليه " ع.ا.ع" عامل وبين زوجته المتهمة الأولى " ا.م.ت" ربة منزل، توجهت للسكن لدي المتهم الثاني " ا.ر.ال" بائع ملابس ونشأت بينهم علاقة عاطفية، وعلى إثر بحث المجني عليه عنها، نما إلي علمه مكان تواجدها رفقة المتهم الثاني، فتوجه له وهاتفها فسمعت صدي صوته فأيقظت المتهم الثاني وصعدت درج المنزل لتختبئ بأعلاه، وما أن التقاء المتهم الثاني بالمجني عليه حتى اختلى به داخل مسكنه، وتعدي عليه بالضرب حتي نزلت المتهمة الأولى، وما إن أبصرتهما  يتشاجران حتى عقدت والمتهم الثاني العزم وبيتا النية علي قتله، فقاما بطرح المجني عليه أرضا، ووثقا يديه وقدميه وأحضرت قطعة قماشية كممت بها فمه لمنع استغاثته، وأخذا برأسه يرطمانها بالأرض حتي شجوها وأغدقتها الدماء مما أدي الي وفاته.

 

وقاما بحمل الجثمان الي الحمام وتركوه بداخله لمدة يومين، حتي انبعثت منه رائحة كريهة، فقاما بتدثيره داخل بطانية وجلباب ومن فوقها أكياس بلاستيكية، وأحضروا دارجة بخارية وأهم سائقها بنقل بعض القطع الجلدية، وقام المتهم بإلقاء الجثمان بمنطقة وادي القمر وتركه وفر هاربا، وعقب كشف الواقعة تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها.

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