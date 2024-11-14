تجديد حبس طبيبة كفر الدوار 15 يوما على ذمة التحقيقات

قررت محكمة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار محمد نجا، تجديد حبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والولادة، صاحبة الفيديو المثير للجدل على السوشيال ميديا 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن وجهت لها ثلاثة اتهامات، وتم التحقيق معها بالنيابة العامة بمركز كفر الدوار.

ننشر الاتهامات الثلاثة الموجهة للدكتورة وسام شعيب

وأشار المحامي هيثم السيد عبد العزيز محامي المتهمة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن الاتهامات الموجهة لموكلته هي: التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والإضرار بالسلم، والتهمة الثانية نشر أخبار كاذبة بدون قصد تكدر سلم الرأي العام، والتهمة الثالثة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض على طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قامت بإلقاء القبض على الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية للتحقيق معها، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب تلقي نقابة الأطباء شكاوى تتهم الطبيبة بالتشهير بمرضاها واستخدام ألفاظ غير ملائمة، وقررت النيابة إحالة هذه الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق.

المحامي: الطبيبة لم تفشِ أسرار المرضى خلال الفيديو

وأشار المحامي إلى أن طبيبة النساء والولادة تلقت معاملة حسنة داخل مركز الشرطة، مؤكدًا أنه سيدافع عنها؛ حيث إنها لم تفشِ أسرار المرضى خلال الفيديو، ولم تذكر اسم أحد من المرضى ولم تنشر صورًا لهم.

هدفها كان النصح والتوعية

وأضاف المحامي هيثم عبد العزيز أن الطبيبة قد يكون خانها التعبير في بعض الألفاظ، ولكننا جميعا نختلف في التعبير عن آرائنا، وأن هدفها ما كان إلا للنصح والتوعية والإرشاد لبعض الوقائع التى نراها في الجانب العملي في حياتنا اليومية بصفتنا قد نتشابه ونقابل في بعض المشاكل التي نراها ونسمعها يوميًّا.

وكانت طبيبة النساء وسام شعيب، تصدرت الترند خلال الأيام الماضية، بعد نشرها بثًّا مباشرًا على حسابها الشخصي، تسرد مواقف تعرضت لها خلال عملها، بينها وقائع حمل غير شرعي، وأطفال ولدوا خارج إطار الزواج.