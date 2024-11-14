أقل من المطلوب مدنيًا، قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

قال علي فايز، دفاع فرد الأمن ضحية التعدي بالضرب من إمام عاشور، لاعب الأهلي، إن فرد الأمن حصل على تعويض مالي، أقل من التعويض المدني المطلوب في محكمة أول درجة والمقدر بقيمة بـ 5 ملايين جنيه.

ورفض دفاع فرد الأمن كشف قيمة التعويض بالأرقام، وأفاد بأنه تقدم بطلب للمحامي العام لإثبات الصلح مع اللاعب ووقف تنفيذ العقوبة.

وأوضح علي فايز، أنه تم الصلح بين إمام عاشور وعبد الله مصطفى، بحضور والد اللاعب وحصول عبد الله على حقه الأدبي وعلى التعويض اللازم، وبالتالي لن يكون هناك معارضة استئنافية.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، من تهمة التعدي على فرد أمن داخل مول بمنطقة الشيخ زايد، إلا أن النيابة قدمت استئنافًا في حكم البراءة، وقبلته المحكمة وقضت بحبسه 6 أشهر.

نص أمر إحالة إمام عاشور في قضية التعدي على فرد أمن بالشيخ زايد

وجاء في أمر إحالة اللاعب أمام عاشور لاعب النادي الأهلي: في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، وفي يوم 5 سبتمبر 2024 ضدَّ إمام. ع. م، أنه في 19/6/2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا المجني عليه عبد الله. م. ص، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد على عشرين يومًا.

وواجهت نيابة زايد تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة زايد أول وثان، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.

ودافع عاشور عن نفسه بأنه تلقى اتصالًا من زوجته ياسمين حافظ، تخبره بأن مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول على إثر قولها له إن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأضاف لم يعتدَّ عليه بالضرب، ولكنه حاول شد التليفون المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، قائلًا: "بتصور ايه" وحاول أخذ هاتفه منه.

وتابع أن فرد الأمن ابتعد عنه، فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يضربه أو يدفعه على الأرض، وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة، قائلًا: الواقعة كانت شد وجذب.