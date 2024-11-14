الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

16 نوفمبر، محاكمة تامر أمين في سب وقذف رضا عبد العال

الإعلامي تامر أمين،
الإعلامي تامر أمين، فيتو

حددت الجهات المختصة، 16 نوفمبر الجاري، موعدا لجلسة الخبراء في القضية المرفوعة من كابتن رضا عبد العال ضد الإعلامي تامر أمين في القضية التى أثارت الكثير من الجدل وتتعلق بتصريحات أدلى بها تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" واعتبرها عبد العال سبا وقذفا.
واتخذ رضا عبد العال الإجراءات القانونية اللازمة، وقدم مقطعًا من البرنامج كدليل على ادعاءاته.

 وفى المقابل، حضر المحامي هيثم عباس كوكيل للإعلامي تامر أمين، الذي قدم دعوى فرعية ضد عبد العال بسبب منشور على فيسبوك اعتبروه مسيئا.


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإعلامي تامر أمين رضا عبدالعال محاكمة تامر امين موقع فيتو

مواد متعلقة

حبس 4 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالخليفة

زعمت اختلاط أنساب الأطفال في كفر الشيخ، العقوبة المتوقعة للطبيبة المزيفة

حبس لص سرق سيدة أجنبية تحت تهديد السلاح داخل شقتها بالجمالية

محكمة الاستئناف ترفض دعوى طرد نادي الشمس

أبرز التهم التي تواجه وسام شعيب طبيبة كفر الدوار

قرار جديد في محاكمة متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بعابدين

قانوني يكشف عن عقوبة طبيبة كفر الدوار في حالة إدانتها

إجراء جديد ضد مدرس تحرش بطفل داخل دورة المياه بالمقطم

الأكثر قراءة

أقل من المطلوب مدنيًا، قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

مدبولي يكشف حقيقة طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي وأزمة العملة

شاي وترابيزة حديد، البساطة والتواضع في عزاء شقيقة شيخ الأزهر بساحة الطيب بالأقصر (صور)

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار

تجديد حبس طبيبة كفر الدوار 15 يوما على ذمة التحقيقات

انهيار أسعار سبائك الذهب، الجرام أقل من 4500 جنيه فى الصاغة

منوعات

المزيد

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

كان مخمورا، الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في مطار دالاس

علماء المناخ يحذرون من بلوغ انبعاثات الوقود الأحفوري مستوى مرتفعا جديدا

تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل وصول مركبة شحن فضائية روسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» يسجل 140 جنيها

سعر طن القصدير اليوم الخميس في البورصات العالمية

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

المزيد

انفوجراف

مواعيد تشغيل خط بشتيل - السادات - كفر داوود والعكس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لأول مرة، افتتاح 11 معهدًا أزهريًّا في جامبيا

دعاء ليلة الجمعة لـ الأب والأخ المتوفي، ردده

الأحاديث الواردة في فضائل سورة الحجر ومعناه في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads