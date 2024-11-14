16 نوفمبر، محاكمة تامر أمين في سب وقذف رضا عبد العال
حددت الجهات المختصة، 16 نوفمبر الجاري، موعدا لجلسة الخبراء في القضية المرفوعة من كابتن رضا عبد العال ضد الإعلامي تامر أمين في القضية التى أثارت الكثير من الجدل وتتعلق بتصريحات أدلى بها تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" واعتبرها عبد العال سبا وقذفا.
واتخذ رضا عبد العال الإجراءات القانونية اللازمة، وقدم مقطعًا من البرنامج كدليل على ادعاءاته.
وفى المقابل، حضر المحامي هيثم عباس كوكيل للإعلامي تامر أمين، الذي قدم دعوى فرعية ضد عبد العال بسبب منشور على فيسبوك اعتبروه مسيئا.
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