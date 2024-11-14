محامي أسرة ضحية أحمد فتوح يعلن موافقة المحكمة الحسبية على إجراءات التصالح

كشف محامي أسرة أمين الشرطة السيد الشبكي، ضحية لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بأن المحكمة الحسبية بمحكمة أسرة الرمل ولاية على المال، قد أصدرت موافقتها بتاريخ الخميس الماضي 7 نوفمبر في القضية 567 لسنة 2024 جدول ( أ ) بالتصريح لزوجة المجني عليه مها محمد ابراهيم، بصفتها الوصية على القاصرتين روان وجودي ابنتي المجني عليه بالتصالح عن جريمة القتل بإهمال في جناية مطروح، والمتهم فيها لاعب الزمالك أحمد فتوح.

وأشار المحامي، إلى أنه تم استلام صورة رسمية من القرار لتقديمه بجلسة 16 نوفمبر السبت المقبل لمحكمة جنايات مطروح وبذلك انتهى دور أسرة المجني عليه الذين سبق لهم بالجلسة الماضية 22 أكتوبر الماضي أن تصالحوا عن تهمة القتل الخطأ وترك الدعوى المدنية وقاموا بالتوقيع علي محضر الجلسة بما يفيد ذلك لتظل باقي التهم الموجهة للاعب أحمد فتوح محلا للمرافعة والدفاع.



كانت قد قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، لجلسة 16 نوفمبر المقبل؛ للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم.

جاء ذلك بمجمع محاكم مرسى مطروح بعضوية كل من المستشار إمام الصيرفي، والمستشار علاء عبيد، والمستشار محمد فؤاد حافظ، وحسن محمد أمين السر.

وكانت قد اتهمت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد عادل، اليوم الثلاثاء، أحمد فتوح، أمام محكمة جنايات مطروح، بالإهمال الشديد والقيادة بسرعة جنونية تجاوزت السرعة المقررة وتعاطي المواد المخدرة، ما تسبب في مصرع أمين شرطة بطريق الإسكندرية - مطروح.

وسردت النيابة العامة في مرافعتها اليوم، أمام محكمة جنايات مطروح، تفاصيل الحادث الذي أسفر عن مصرع شخص، حيث طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على اللاعب أحمد فتوح، خاصة أنه لاعب دولي وقدوة للشباب.