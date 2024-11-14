فتح باب الترشح للاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إنه تم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، في جميع الكليات، ابتداء من اليوم الخميس، ويمكن لكل طالب راغب في الترشيح سحب استمارة التقدم لانتخابات الاتحادات الطلابية، وتم تشكيل لجان تلقي طلبات الترشيح لكل كلية، علي أن تبدأ عملها في تلقي طلبات الراغبين في الترشيح بداية من اليوم.

مؤتمر الاستعدادات للانتخابات من أهم أيام العام الدراسي

وأوضح الدكتور أحمد حسني، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، مؤسس أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، أن انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية يعتبر من الأيام المميزة والمشهودة في جامعة الفيوم، وأن الأسرة منذ تأسيسها أصبحت أحد الكيانات الطلابية الرائدة والتي تعمل من أجل رفعة الوطن والجامعة وتدعم بشكل كامل مختلف الفعاليات الطلابية للارتقاء بالنشاط الطلابي، ونشر قيم الولاء والانتماء، داعيا جميع الطلاب للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية التي تعتبر تدريب ونموذج مصغر للانتخابات النيابية.

تنمية مهارات الطلاب المشاركين في الأنشطة الطلابية

وتابع إن أسرة طلاب من أجل مصر تهدف إلى إعداد وتدريب الطلاب لتحقيق أهداف التنمية المنشودة، داخل وخارج الحرم الجامعي من خلال تطوير المهارات وتبادل الخبرات، وهي بمثابة مجتمع طلابي واضح الرؤية والأهداف، مهمته في المقام الأول العمل من أجل مصر.

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