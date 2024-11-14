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جامعة الفيوم تبدأ استعدادات الانتخابات الطلابية

المؤتمر السنوي استعدادا
المؤتمر السنوي استعدادا للانتخابات الطلابية بالفيوم، فيتو

عقدت جامعة الفيوم، اليوم الخميس، بقاعة الاحتفالات الكبرى المؤتمر السنوي استعدادًا للانتخابات الطلابية.

 نظم المؤتمر الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأسرة طلاب من أجل مصر، بحضور رئيس الجامعة، ونوابه، وعمداء الكليات، ووكلائها، وأعضاء هيئات التدريس، والإداريين، والطلاب.

فوائد المشاركة في الانتخابات الطلابية وأنشطة الجامعة

 حث الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، الطلاب على أهمية وضرورة المشاركة في الانتخابات والأنشطة الطلابية، والتي تسهم في بناء الشخصية وتطوير الذات، وترفع من مستوى الوعي الفكري والثقافي، كما أنها تعتبر من أهم مقومات إظهار قادة المستقبل الداعمين لمسيرة الوطن.

 ووجه رئيس جامعة الفيوم،  بتذليل أي عقبات قد تواجه العملية الانتخابية، لأن جامعة الفيوم تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للأنشطة الطلابية، متمنيًا  التوفيق والسداد لجميع المشاركين.

دور طلاب من أجل مصر في نشر الوعي بالانشطة

وأشاد عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأسرة “طلاب من أجل مصر” وما تقوم به من مجهودات لتحقيق التميز للأنشطة الطلابية ودعم المشاركين في الأنشطة، بالإضافة إلى ما تقوم به الأسرة من أجل توفير الفرص التدريبية المتنوعة لتعريف الطلاب بالنشاط المجتمعي بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة في متطلبات سوق العمل ومجالات ريادة الأعمال.

مؤتمر الاستعدادات للانتخابات من أهم ايام العام الدراسي

وأوضح الدكتور أحمد حسني، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، مؤسس أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، أن انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية يعتبر من الأيام المميزة والمشهودة لجامعة الفيوم، وأن الأسرة  منذ تأسيسها أصبحت أحد الكيانات الطلابية الرائدة والتي تعمل من أجل رفعة الوطن والجامعة وتدعم بشكل كامل مختلف الفعاليات الطلابية للارتقاء بالنشاط الطلابي، ونشر قيم الولاء والانتماء، داعيا جميع الطلاب للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية التي تعتبر تدريب ونموذج مصغر للانتخابات النيابية.

وتابع  أن أسرة طلاب من أجل مصر تهدف إلى إعداد وتدريب الطلاب لتحقيق أهداف التنمية المنشودة، داخل وخارج الحرم الجامعي من خلال تطوير المهارات وتبادل الخبرات، وهي بمثابة مجتمع طلابي واضح الرؤية والأهداف، مهمته في المقام الأول العمل من أجل مصر.

 

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