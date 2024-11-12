اختتام فعاليات النسخة 11 من مهرجان أمير الشعراء بجامعة الفيوم

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن مهرجان أمير الشعراء الحادي عشر، اختتم أعماله اليوم.

نظم المهرجان الإدارة العامة لرعاية الشباب، إدارة النشاط الثقافي والفني، خلال الفترة من الأحد 10 نوفمبر الجاري وحتى اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية.

المشاركون في مسابقات أمير الشعراء

وشارك في مهرجان أمير الشعراء الحادي عشر ٧٠ متسابق، في شعر الفصحى و45 متسابقا، وفي شعر العامية 25 متسابق، على مستوى كليات الجامعة بهدف اختيار خمسة مشاركين من كل مسابقة في المرحلة الأولى، لتصعيد الثلاثة الأوائل لتمثيل الجامعة في مسابقة إبداع على مستوى الجامعات المصرية.

أمير شعراء الفصحي

وكرم الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم ، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الحاصلين علي المراكز الخمس الأولى فى مسابقتى أمير شعراء الفصحى والعامية، ففي شعر الفصحى حصل على لقب أمير الشعراء والمركز الأول الطالب محمد مجدي عماد كلية الطب البشري، والمركز الثاني الطالب محمود أحمد عبد الله كلية الطب البشري، والمركز الثالث حازم مصطفى حسين كلية التربية، والمركز الرابع نسرين ثروت محمد كلية الطب البشري وحصد المركز الخامس الطالب يوسف حسام محمود كلية التربية.

أمير شعراء العامية

وفي شعر العامية حصل على لقب أمير الشعراء والمركز الأول الطالب أحمد سامي أحمد كلية الطب البشري، والمركز الثاني حمادة عيد اسماعيل كلية التمريض، والمركز الثالث عبدالرحمن حمدي عبدالعزيز كلية الآداب والمركز الرابع أحمد عبد الناصر فيصل كلية الآداب، وحصدت المركز الخامس الطالبة علياء حسين عبد الستار كلية الآداب.

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