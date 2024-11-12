الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اختتام فعاليات النسخة 11 من مهرجان أمير الشعراء بجامعة الفيوم

ختام مهرجان أمير
ختام مهرجان أمير الشعراء، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن مهرجان أمير الشعراء الحادي عشر، اختتم أعماله اليوم.

 نظم المهرجان الإدارة العامة لرعاية الشباب، إدارة النشاط الثقافي والفني، خلال الفترة من الأحد 10 نوفمبر الجاري وحتى اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية.

المشاركون في مسابقات أمير الشعراء

وشارك في مهرجان أمير الشعراء الحادي عشر ٧٠ متسابق، في شعر الفصحى و45 متسابقا، وفي شعر العامية 25 متسابق، على مستوى كليات الجامعة بهدف اختيار خمسة مشاركين من كل مسابقة في المرحلة الأولى، لتصعيد الثلاثة الأوائل لتمثيل الجامعة في مسابقة إبداع على مستوى الجامعات المصرية.

أمير شعراء الفصحي

وكرم الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم ، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الحاصلين علي المراكز الخمس الأولى فى مسابقتى أمير شعراء الفصحى والعامية، ففي شعر الفصحى حصل على لقب أمير الشعراء والمركز الأول الطالب محمد مجدي عماد كلية الطب البشري، والمركز الثاني الطالب محمود أحمد عبد الله كلية الطب البشري، والمركز الثالث حازم مصطفى حسين كلية التربية، والمركز الرابع نسرين ثروت محمد كلية الطب البشري وحصد المركز الخامس الطالب يوسف حسام محمود كلية التربية.

أمير شعراء العامية

وفي شعر العامية حصل على لقب أمير الشعراء والمركز الأول الطالب أحمد سامي أحمد كلية الطب البشري، والمركز الثاني حمادة عيد اسماعيل كلية التمريض، والمركز الثالث عبدالرحمن حمدي عبدالعزيز كلية الآداب والمركز الرابع أحمد عبد الناصر فيصل كلية الآداب، وحصدت المركز الخامس الطالبة علياء حسين عبد الستار كلية الآداب.

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية للمواطنيين بقرية المندرة

ألسن الفيوم تنظم ندوة عن كنوز وثروات المحافظة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم إدارة النشاط الإدارة العامة لرعاية الشباب الأنشطة الطلابية الجامعات المصرية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم النشاط الثقافى والفنى جامعات المصرية جامعة الفيوم خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة الفيوم شعر الفصحى شعراء الفصحى مهرجان امير الشعراء

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الأربعاء 13-11-2024 في محافظة الفيوم

ألسن الفيوم تنظم ندوة عن كنوز وثروات المحافظة

زراعة الفيوم تفتتح موسم عصر الزيتون بوحدة الصناعات الغذائية

صحة الفيوم تنظم تدريبًا عن الحزم الوقائية الخاصة بالقسطرة الوريدية المركزية والبولية

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

حبس إمام عاشور 6 أشهر في اتهامه بالتعدي على فرد أمن

مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم ملاكي بنقل ثقيل على صحراوي الأقصر

كارثة خطيرة تربك إثيوبيا، خبيرة ترسيم حدود تكشف: انفصال ضخم عند الصدع وانفجار وشيك يقسمها

بعد فيديو طبيبة النساء، كيف تتعامل المستشفيات مع أطفال السفاح

انهيار أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في الصاغة

الحكومة: لم نطلب من صندوق النقد زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار

منوعات

المزيد

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

8 مباريات نارية لـ الزمالك حتى نهاية عام 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي أسماء الله الحسنى ومعانيها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

جزاء اختيار الله ورسوله والآخرة، تفسير الشعراوي للآية 29 بسورة الأحزاب (فيديو)

"زي النهارده" من 157 سنة، مولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية، الشيخ سلامة الراضي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads