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اقتصاد

البورصة تستعيد توازنها، المؤشرات تغلق على ارتفاع جماعي بـ 101 ألف عملية تداول

مؤشرات البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية - فيتو

البورصة المصرية ، استطاعت  مؤشرات البورصة المصرية استعادة توازنها بعد هبوطات متتالية على مدار الأسبوع الجارى، وارتفعت المؤشرات  بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024، ليسجل سوق المال اليوم   101 ألف عملية تداول. 

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم

 

حركة تداولات اليوم الخميس - فيتو 
حركة تداولات اليوم الخميس - فيتو 

 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

  • ارتفعت مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09 % ليغلق عند مستوى 31460 نقطة. 
  • صعدت مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97 % ليغلق عند مستوى 80406 نقاط. 
  • ارتفعت مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74 % ليغلق عند مستوى 11667 نقطة. 

 

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حركة المؤشرات بجلسة اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 مؤشر فيتو ايجى اكس 30 ايجي اكس 100 متساوي الاوزان مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر الشركات المؤشرات إيجي إكس 70 متساوي الأوزان

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