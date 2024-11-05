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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بحركة تداولات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024.

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

  • صعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33%  عند مستوى 30751 نقطة.
  • وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25%  عند مستوى 38057 نقطة.
  • وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32%  عند مستوى 13494 نقطة.
  • ارتفع   مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47%  عند مستوى 8161 نقطة.
  • وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09%  عند مستوى 3175 نقطة.

 

المؤشر الثلاثينى - فيتو 
المؤشر الثلاثينى، فيتو 

 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 30751 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 32000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 35000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي. 

 

المؤشر السبعينى - فيتو 
المؤشر السبعينى، فيتو 

 

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا  عند المستوى 8161نقطة، بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 9000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 9000و9500  و10000 نقطة من منظور قصير الأجل. 

 

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