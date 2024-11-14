أحمد عز في لقاء مفتوح بمهرجان القاهرة: قدراتي الفنية كانت على قدي.. تتلمذت على يد هؤلاء.. «الممر» و«الاختيار» أعادا تجربة رأفت الهجان.. وهذا سر نجاح «ولاد رزق»

أقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، جلسة حوارية مع النجم أحمد عز، وذلك ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بدورة العام الجاري والتي انطلقت مساء أمس الأربعاء.

وتحدث أحمد عز، والحائز على جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، عن العديد من كواليس بداياته الفنية، وكذلك جوانب متنوعة من مسيرته، وعن الأدوار التي يرغب في تقديمها وغيرها من الموضوعات وجاءت كالتالي:

في مستهل حديثه قال عز: "خالد صالح وساندرا نشأت جعلوني أخرج من سياق الشكل الخارجي والتركيز في أدوات الممثل وبوابة تعليمي في فيلم ملاكي إسكندرية وكانت بداية تتلمذي بالفن هذا العمل".

وتابع: “أما عن سر نجاحي فبلا شك كان من خلال مشاركتي بمسلسل ملك روحي مع يسرا الذي أحمل في قلبي له معزة خاصة لأن حينها كل ما كنت أملكه ٢٠٠ دولار.. إلا أن هذا العمل نقلني فى مرحلة أخرى”.

وكشف خلال ندوته بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن السر وراء استعانة صناع السينما والدراما به في البداية، مشيرًا إلى أن ذلك كان يعود لمظهره فقط.

وأضاف “عز”: “كان يتم الاستعانة بي بفضل مظهري بلا شك؛ لأن قدراتي في البداية كانت على قدي ولم أكن أفقه عن فن التمثيل شيئا.. وكنت أرى أن أظهر على شاشة نظيفًا وأنيقًا هي غاية التمثيل والممثل الجيد واكتشفت أن كل هذا هبل”.

وتابع: “تتلمذت على أيدي نجوم ومخرجين كبار ومن أهمهم ساندرا نشأت والزعيم عادل إمام الذي نصحني أن الالتزام والورق مهم.. وهو والدي في هذا العمل.. وبنصائحهم وصلت لمكانة متميزة وأدركت صعوبة العمل بالفن”.

وقال أحمد عز إن سر نجاح سلسلة ولاد رزق: “معظم الأفلام والمسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا لي لم تكن لي.. ومن بينها فيلم ولاد رزق، ففي البداية لم يكن لي وكان لبطل آخر.. إلا أننى من اللحظة الأولى أحببته وعشقت شخصية رضا، وتعلمت من شاب من حي الأباجية كيف يتم تجسيد رضا هذا الشاب الممزوج بين البلطجة والاحترام والكرم”.

وتابع: “فذهبت للأباجية وعين الصيرة لأدرس تلك الشخصية وجاء ترتيب ربنا لإنجاح تلك السلسلة وستستمر في أجزاء جديدة بتوفيق ربنا”.

تحدث الفنان أحمد عز عن كواليس تجربته فى تقديم الأعمال الوطنية كمسلسل “الاختيار” وفيلم “الممر”، مؤكدا أنه كان يحلم بتقديم أعمال وطنية.

وأضاف: “كنت بحلم أقدم أعمال زي مسلسل أحلام الفتى الطائر ورأفت الهجان وأن الفرصة سمحت لي بتقديم الممر والاختيار والخلية”.

وتابع أنه كان يجد الشوارع خالية لمشاهدة أعماله الفنية الوطنية وهي كانت لحظة فارقة في مسيرته.

وأكد الفنان أحمد عز أنه لديه رغبة قوية في تقديم شخصيات من التاريخ الإسلامي، وفى مقدمتهم شخصيتي الصحابي خالد بن الوليد، وطارق بن زياد خلال الفترة المستقبلية.

وأضاف “عز”: حتى لو واجهنا ظروفا إنتاجية صعبة أو مشقة في التصوير فأنا جاهز وأرغب في ذلك دائما".

قال الفنان أحمد عز إن الغرور آفة كل فنان حقيقي لأنها تدمره نفسيا وتدمر مسيرته الفنية أيضا، متابعا: “يجب أن لا يهتم الفنان فقط بجني الأموال والدولارات ويجب أن يكون لديه هدف فني ورسالة يسعى لتقديمها والأموال التي يجنيها من وراء الفن هى رزق من حوله ولا داعي للإصابة بالغرور”.

وتابع أحمد عز أن العالمية لم تأتِ له بعد ولم يتوفر لديه ورق جيد لفيلم أجنبي، متمنيا الحصول على هذه الخطوة في مسيرته.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

وتقام الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وتشهد مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش.