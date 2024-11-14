الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد عز: أسعى لتقديم شخصيتي خالد بن الوليد وطارق بن زياد مستقبلا

أحمد عز، فيتو
أحمد عز، فيتو

 أكد الفنان أحمد عز أنه لديه رغبة قوية في تقديم شخصيات من التاريخ الإسلامي، وفى مقدمتهم شخصيتي الصحابي خالد بن الوليد، وطارق بن زياد خلال الفترة المستقبلية.

النجم أحمد عز 

وأضاف “عز”: حتى لو واجهنا ظروف إنتاجية صعبة أو مشقة فى التصوير فأنا جاهز وأرغب فى ذلك دائما". 

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، وذلك احتفاءا بالنجم أحمد عز بعد حصوله على جائزة فاتن حمامة للتميز من المهرجان مساء أمس الأربعاء خلال حفل الافتتاح. 

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

وتقام الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وتشهد مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصريةلجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النجم أحمد عز أحمد عز مهرجان القاهرة السينمائي الدولي طارق بن زياد خالد بن الوليد

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

انهيار أسعار سبائك الذهب، الجرام أقل من 4500 جنيه فى الصاغة

ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي

والد زيزو يكشف لـ فيتو آخر تطورات ملف تجديد عقد نجله مع الزمالك

بعد بلاغ الزمالك ضد كهربا، عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

أقل من المطلوب مدنيًا، قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

قائمة أبو ريدة في انتخابات الجبلاية بدون نجوم كرة قدم.. حازم وبركات كلمة السر.. اعرف التفاصيل

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

منوعات

المزيد

علماء المناخ يحذرون من بلوغ انبعاثات الوقود الأحفوري مستوى مرتفعا جديدا

تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل وصول مركبة شحن فضائية روسية

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

المزيد

خدمات

المزيد

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

شروط الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقته بالحسد والحقد من أشخاص مقربين

ما حكم الدعاء بين الخطبتين، وما ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ دار الإفتاء تُجيب

دار الإفتاء توضح شروط المسح على الجورب وكيفيته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads