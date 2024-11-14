أحمد عز: أسعى لتقديم شخصيتي خالد بن الوليد وطارق بن زياد مستقبلا
أكد الفنان أحمد عز أنه لديه رغبة قوية في تقديم شخصيات من التاريخ الإسلامي، وفى مقدمتهم شخصيتي الصحابي خالد بن الوليد، وطارق بن زياد خلال الفترة المستقبلية.
النجم أحمد عز
وأضاف “عز”: حتى لو واجهنا ظروف إنتاجية صعبة أو مشقة فى التصوير فأنا جاهز وأرغب فى ذلك دائما".
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، وذلك احتفاءا بالنجم أحمد عز بعد حصوله على جائزة فاتن حمامة للتميز من المهرجان مساء أمس الأربعاء خلال حفل الافتتاح.
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".
وتقام الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وتشهد مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش.
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