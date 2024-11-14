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ثقافة وفنون

أحمد عز: لم أمتلك في بداياتي سوى 200 دولار، وملك روحي كلمة السر بنجاحي (فيديو)

ندوة أحمد عز، فيتو
ندوة أحمد عز، فيتو

انطلقت قبل قليل ندوة وحوار النجم أحمد عز عقب اقتناصه جائزة فاتن حمامة للتميز بالدورة الـ ٤٥ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك ضمن فعاليات برنامج المهرجان لهذا العام. 

أحمد عز 

وفي مستهل حديثه قال عز: "خالد صالح وساندرا نشأت جعلوني أخرج من سياق الشكل الخارجي والتركيز فى أدوات الممثل وبوابة تعليمي فى فيلم ملاكي اسكندرية وكانت بداية تتلمذي بالفن هذا العمل". 

وتابع: “أما عن سر نجاحي فبلا شك كان من خلال مشاركتي بمسلسل ملك روحي مع يسرا الذي أحمل فى قلبي له معزة خاصة لأن حينها كل ما كنت أملكه ٢٠٠ دولار.. إلا أن هذا العمل نقلني فى مرحلة أخرى”..

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

وتقام الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وتشهد مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش. 

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