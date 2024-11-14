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ثقافة وفنون

عشقت شخصية «رضا»، أحمد عز يكشف سر نجاح سلسلة «ولاد رزق» (فيديو)

أحمد عز، فيتو
أحمد عز، فيتو

أقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، اليوم 14 نوفمبر، جلسة نقاش مع الفنان أحمد عز الحائز على جائزة فاتن حمامة، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

واستضاف مهرجان القاهرة جلسة حوارية حصرية مع أحمد عز يديرها الناقد رامي المتولي، ويقدم "عز" خلال جلسة الحوار في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي شهادة حول مسيرته المهنية وإنجازاته وتأثيره على الصناعة.

سر نجاح سلسلة أفلام ولاد رزق 

وقال أحمد عز إن سر نجاح سلسلة ولاد رزق: “معظم الأفلام والمسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا لى لم تكن لى.. ومن بينها فيلم ولاد رزق ففى البداية لم يكن لى وكان لبطل آخر.. إلا أننى من اللحظة الأولى أحببته وعشقت شخصية رضا، وتعلمت من شاب من حى الأباجية كيف يتم تجسيد رضا هذا الشاب الممزوج بين البلطجة والاحترام والكرم”.

وتابع: “فذهبت للأباجية وعين الصيرة لأدرس تلك الشخصية وجاء ترتيب ربنا لإنجاح تلك السلسلة وستسمر فى أجزاء جديدة بتوفيق ربنا”.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

وتقام الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وتشهد مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش. 

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