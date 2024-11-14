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ثقافة وفنون

أحمد عز: قدراتي الفنية كانت على قدي وتتلمذت على يد هؤلاء (فيديو)

أحمد عز، فيتو
أحمد عز، فيتو

كشف النجم أحمد عز خلال ندوته بمهرجان القاهرة السينمائى الدولي منذ قليل عن السر وراء استعانة صناع السينما والدراما به فى البداية، مشيرًا إلى أن ذلك كان يعود لمظهره فقط. 

ندوة أحمد عز بمهرجان القاهرة السينمائي 

وأضاف “عز”: “كان يتم الاستعانة بي بفضل مظهري بلا شك لأن قدراتي فى البداية كانت على قدي ولم أكن أفقه عن فن التمثيل شيء.. وكنت أرى أن أظهر على شاشة نظيفًا وأنيقًا هى غاية التمثيل والممثل الجيد واكتشفت أن كل هذا هبل”.


وتابع: “تتلمذت على أيدي نجوم ومخرجين كبار ومن أهمهم ساندرا نشأت والزعيم عادل إمام الذي نصحني أن الالتزام والورق مهم.. وهو والدي فى تلك الشغلانة.. وبنصائحهم وصلت لمكانة متميزة وأدركت صعوبة الشغل بالفن”.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

وتقام الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وتشهد مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش. 

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