أحمد عز: الغرور آفة النجوم، ولم أصل للعالمية (فيديو)

قال الفنان أحمد عز إن الغرور آفة كل فنان حقيقي لأنها تدمره نفسيا وتدمر مسيرته الفنية أيضا، متابعا: “يجب أن الفنان لا يهتم فقط بجني الأموال والدولارات ويجب أن يكون لديه هدف فني ورسالة يسعي لتقديمها، والأموال الذي يجنيها من وراء الفن هي رزق من حوله ولا داعي للإصابة بالغرور”.

أحمد عز

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، وذلك احتفاءا بالنجم أحمد عز بعد حصوله على جائزة فاتن حمامة للتميز من المهرجان مساء أمس الأربعاء خلال حفل الافتتاح.

وتابع أحمد عز ان العالمية لم تأتي له بعد ولم يتوفر لديه ورق جيد لفيلم اجنبي، متمنيا الحصول على هذه الخطوة في مسيرته.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

وتقام الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وتشهد مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش.