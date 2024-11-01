الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد الجرجير، يعزز صحة العين ويحمى من السرطان

الجرجير
الجرجير

فوائد الجرجير، الجرجير من الخضروات الورقية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر حيث عرف على مر العصور وله فوائد علاجية وتجميلية عظيمة.

وفوائد الجرجير، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله باستمرار.

أهمية تناول الجرجير 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الجرجير من الخضروات الورقية ذات القيمة الغذائية العالية، ويتميز بنكهته المميزة وقيمته الصحية، وينتمي الجرجير إلى عائلة الصليبيات، ويزرع الجرجير في مناطق عدة حول العالم، ويُستخدم في إعداد السلطات، والأطباق المختلفة.

عناصر غذائية مهمة موجودة فى الجرجير 

وأضاف خصائي التغذية العلاجي:  يعتبر الجرجير مصدر غني بالفيتامينات والمعادن، حيث يحتوي على فيتامين C، الذي يعزز من نظام المناعة، ويساعد في مكافحة الالتهابات، كما يحتوي على فيتامين K، الذي يلعب دور مهم في صحة العظام وتخثر الدم، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر مصدر جيد للفيتامينات A وE، والتي تساهم في الحفاظ على صحة الجلد.

فوائد الجرجير 
فوائد الجرجير 

فوائد الجرجير للصحة 

وتابع، أن من فوائد الجرجير التى تدفع  لتناوله الآتي:-

  • غني بمضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة في الجسم، مما يُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
  • يُعتبر الجرجير مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين والفلافونويدات، التي تساهم في حماية الخلايا وتعزيز الصحة العامة.
  • يساهم الجرجير في تحسين صحة الجهاز الهضمي، فهو غني بالألياف الغذائية، مما يساعد في تعزيز عملية الهضم وتقليل مشاكل الإمساك، وتناول الجرجير بانتظام يساعد أيضًا في تحسين صحة الأمعاء.
  • استهلاك الجرجير يعزز صحة القلب، لأنه يخفض مستويات الكولسترول الضار في الدم، ويُحسن من صحة الأوعية الدموية، بفضل احتوائه على الألياف ومضادات الأكسدة.
  • يساهم الجرجير في تقليل ضغط الدم وتعزيز الدورة الدموية.
  • يُعتبر الجرجير مفيد للعيون، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين A، فإنه يساهم في الحفاظ على صحة البصر ويقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون المرتبطة بالعمر، مثل التنكس البقعي.
  • الجرجير يعتبر منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله خيار ممتاز لمن يسعون لإنقاص الوزن، وبالتالى يمكن تضمينه في الحميات الغذائية دون القلق بشأن زيادة السعرات الحرارية، مما يساعد في الشعور بالشبع دون زيادة الوزن.

وأردف: يعتبر الجرجير إضافة مثالية لأي نظام غذائي صحي، نظرًا لفوائده المتعددة وقيمته الغذائية العالية، لذا ينصح بإدراجه ضمن الوجبات اليومية للاستفادة من خصائصه الصحية.

txt

فوائد الزنك، لصحة الجهاز العصبي وجمال بشرتك وشعرك

txt

فوائد الرمان للجسم، يحمي من ألزهايمر والاكتئاب ويعالج نزلات البرد والإنفلونزا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجرجير فوائد الجرجير فوائد الجرجير للصحة أهمية تناول الجرجير عناصر غذائية مهمة موجودة في الجرجير صحة الصحة الدكتور أحمد السيد

مواد متعلقة

فوائد الشمر للنساء، ينظم الهرمونات ويسكن الآلام

فوائد الزبادي، يعزز صحة الجهاز العصبي ويقوي المناعة ويحمي من هشاشة العظام

فوائد الكركديه، يهدئ الأعصاب ويعالج الالتهابات ويقوي المناعة

فوائد المستكة، تقلل القلق والتوتر وتعالج الالتهابات بالجسم

الأكثر قراءة

قرار جمهوري هام ورسائل قوية من السيسي للمصريين

ضبط 3 أجانب بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

الحرس الثوري الإيراني: سنوجه ضربة قاسية لإسرائيل

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

لوقف حرب غزة ولبنان، رسائل وتحذيرات رئاسية لقادة فرنسا وهولندا والجزائر والاستخبارات الأمريكية

الكهرباء: انخفاض زمن تركيب العدادات الكودية إلى 12 يومًا

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

راموس يقترب من الانتقال إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني

منوعات

المزيد

ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا

ابتكار سترة عائمة واقية من الرصاص في روسيا

أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

متحدث الكرملين مش عارف ينطقه، روسيا تغرم "جوجل" مبلغا خياليا يفوق حجم الاقتصاد العالمي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

بالأرقام، تعرف على حجم صادرات مصر من المانجو

خطوات الاستعلام عن المقبولين بوظائف الهيئة القومية للبريد

المزيد

انفوجراف

الهيئة العامة للاستثمار.. 6 مراحل لتأسيس الشركات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

ما حكم صلاة التسابيح في أوقات الكراهة؟ دار الإفتاء تجيب

هل ورد دعاء الجمعة عن النبي وهل له صيغة محددة؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads