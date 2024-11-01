فوائد الجرجير، يعزز صحة العين ويحمى من السرطان

فوائد الجرجير، الجرجير من الخضروات الورقية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر حيث عرف على مر العصور وله فوائد علاجية وتجميلية عظيمة.

وفوائد الجرجير، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله باستمرار.

أهمية تناول الجرجير

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الجرجير من الخضروات الورقية ذات القيمة الغذائية العالية، ويتميز بنكهته المميزة وقيمته الصحية، وينتمي الجرجير إلى عائلة الصليبيات، ويزرع الجرجير في مناطق عدة حول العالم، ويُستخدم في إعداد السلطات، والأطباق المختلفة.

عناصر غذائية مهمة موجودة فى الجرجير

وأضاف خصائي التغذية العلاجي: يعتبر الجرجير مصدر غني بالفيتامينات والمعادن، حيث يحتوي على فيتامين C، الذي يعزز من نظام المناعة، ويساعد في مكافحة الالتهابات، كما يحتوي على فيتامين K، الذي يلعب دور مهم في صحة العظام وتخثر الدم، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر مصدر جيد للفيتامينات A وE، والتي تساهم في الحفاظ على صحة الجلد.

فوائد الجرجير

فوائد الجرجير للصحة

وتابع، أن من فوائد الجرجير التى تدفع لتناوله الآتي:-

غني بمضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة في الجسم، مما يُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

يُعتبر الجرجير مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين والفلافونويدات، التي تساهم في حماية الخلايا وتعزيز الصحة العامة.

يساهم الجرجير في تحسين صحة الجهاز الهضمي، فهو غني بالألياف الغذائية، مما يساعد في تعزيز عملية الهضم وتقليل مشاكل الإمساك، وتناول الجرجير بانتظام يساعد أيضًا في تحسين صحة الأمعاء.

استهلاك الجرجير يعزز صحة القلب، لأنه يخفض مستويات الكولسترول الضار في الدم، ويُحسن من صحة الأوعية الدموية، بفضل احتوائه على الألياف ومضادات الأكسدة.

يساهم الجرجير في تقليل ضغط الدم وتعزيز الدورة الدموية.

يُعتبر الجرجير مفيد للعيون، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين A، فإنه يساهم في الحفاظ على صحة البصر ويقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون المرتبطة بالعمر، مثل التنكس البقعي.

الجرجير يعتبر منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله خيار ممتاز لمن يسعون لإنقاص الوزن، وبالتالى يمكن تضمينه في الحميات الغذائية دون القلق بشأن زيادة السعرات الحرارية، مما يساعد في الشعور بالشبع دون زيادة الوزن.

وأردف: يعتبر الجرجير إضافة مثالية لأي نظام غذائي صحي، نظرًا لفوائده المتعددة وقيمته الغذائية العالية، لذا ينصح بإدراجه ضمن الوجبات اليومية للاستفادة من خصائصه الصحية.