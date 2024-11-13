الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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محافظات

"أشكال العنف الأسري" في ورشة عمل بجامعة الفيوم

ورشة عمل أشكال العنف
ورشة عمل أشكال العنف الأسري، فيتو

 قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن مركز الاستشارات الطبية الشرعية وأبحاث الطب الشرعي والسموم بكلية الطب البشري، نظم ورشة عمل بعنوان "أشكال العنف الأسري التي تتعرض له السيدات" في المجتمع المصري.

حضر ورشة العمل، الدكتورة غادة الجلاد رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، المشرف على كلية التمريض،  بقاعة المؤتمرات بكلية الطب، اليوم الأربعاء.

العنف أهم انتهاكات حقوق الإنسان وأكثرها انتشارا

 تناولت ورشة العمل أشكال العنف التي تتعرض له السيدات كونه أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا، ورغم مرور الوقت فإن أشكال العنف الأسري لا تزال حدتها وصورها تختلف بين المجتمعات وتعمل الحكومات والمنظمات حول العالم من أجل مكافحة العنف ضد النساء عبر مجموعة مختلفة من البرامج والفعاليات منها اتخاذ يوم 25 نوفمبر من كل عام يوم عالمي للقضاء على العنف ضد النساء.

 

 

التوعية بأشكال العنف ضد المرأة 

 وتحرص جامعة الفيوم  على توعية السيدات بأشكال العنف، فقد أنشئت بكلية الطب البشري وحدة تتبع المجلس القومي للمرأة، تعد بمثابة مساحة آمنة تتيح للسيدات الإفصاح عن تعرضهن للعنف مع مراعاة الخصوصية وسرية البيانات.

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