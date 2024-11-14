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أسعار الدواجن اليوم الخميس 14-11-2024 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن في
أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، فيتو

شهدت  اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس، وبلغت الزيادة في سعر الكيلو جنيه واحد، وتراوحت اسعار الفراخ البيضاء،  ما بين 73 و78 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 75 جنيها.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 100 و110 جنيهات، وأسعار البط المولر مابين 90 جنيها، و95 جنبها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 88 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  110 جنيهات و115 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 120 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيها، والبط الميسكوفي 125 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 135 و140 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   170  و 175 جنبها  وفي السوبر ماركت 190 جنيها،  وكيلو الأوراك 85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 95 جنيها، كيلو صدور بالعظم 125 جنيها، كيلو الدبابيس 120 جنيها، كيلو شيش طاووق 174 جنيها، كيلو حمام كداب 125 جنيها، كيلو كبدة صافى 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 174 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 174 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 174 جنيها، كيلو الأجنحة 65 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

 

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انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

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