لمرضى مقاومة الإنسولين، نظام غذائي لإنقاص الوزن بأمان

نظام غذائي لإنقاص الوزن لمرضى مقاومة الإنسولين، تعد مقاومة الإنسولين هي حالة تصبح فيها خلايا الجسم أقل استجابة للأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

يمكن أن تزيد مقاومة الأنسولين من خطر الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

نظام غذائي لإنقاص الوزن لمرضى مقاومة الإنسولين:

ريجيم لمقاومة الإنسولين

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن لمرضى مقاومة الإنسولين، أن يتبعوا نظاما غذائيا لإنقاص الوزن، ولكن لابد من اتباع بعض الشروط؛ لتسهيل المهمة.

أضافت الدكتورة مروة، أن هذا النظام الغذائي لإنقاص الوزن لمرضى مقاومة الإنسولين؛ يهدف إلى تحسين حساسية الأنسولين في الجسم، ممّا قد يساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم، وخفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتحسين صحة القلب بشكل عام.

المبادئ الأساسية للنظام الغذائي لإنقاص الوزن

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية، المبادئ الأساسية للنظام الغذائي الخاص لإنقاص الوزن لمرضى مقاومة الإنسولين:

التركيز على الأطعمة الكاملة غير المصنعة: مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمصادر الخالية من الدهون للبروتين.

تقليل تناول الكربوهيدرات المكررة: مثل السكر الأبيض والخبز الأبيض والمكرونة البيضاء.

زيادة تناول الألياف: الموجودة في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات.

اختيار الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون والمكسرات والبذور والأسماك الدهنية.

المراقبة الكمية: تناول كميات معتدلة من الطعام وتجنب الإفراط في الأكل.

شرب الكثير من الماء: للحفاظ على رطوبة الجسم ومساعدة الجسم على العمل بشكل أفضل.

أمثلة على الأطعمة الخاصة بريجيم مقاومة الإنسولين:

الاطعمة المسموح بها

وتستعرض الدكتورة مروة في السطور التالية، أهم الأطعمة الخاصة بريجيم لمرضى مقاومة الإنسولين:

الفواكه: جميع أنواع الفواكه، مع التركيز على الفواكه قليلة السكر مثل التوتيات والحمضيات.

الخضروات: جميع أنواع الخضروات، مع التركيز على الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والبروكلي.

الحبوب الكاملة: مثل الشوفان والأرز البني والكينوا.

البقوليات: مثل الفاصولياء والعدس والحمص.

مصادر البروتين الخالية من الدهون: مثل الدجاج والسمك والبيض والتوفو.

الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون والمكسرات والبذور والأسماك الدهنية.

الأطعمة التي يجب الحد منها أو تجنبها:

أوضحت الدكتورة مروة، أن هناك مجموعة من الأطعمة لابد من الحد منها، أو تجنبها قدر المستطاع، عند اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن لمن يعانون من مقاومة الإنسولين، وهو ما يلي:

السكر الأبيض: الموجود في المشروبات الغازية والحلويات والمعجنات.

الخبز الأبيض: والمعكرونة البيضاء والأرز الأبيض.

اللحوم الحمراء: واللحوم المصنعة.

الأطعمة المقلية: والوجبات السريعة.

المشروبات الغازية: والعصائر المحلاة.

نصائح هامة تساعد على التخلص من الوزن بشكل أسرع:

أشارت الدكتورة مروة، إلى أن من يعانون من مقاومة الإنسولين، أحيانا يعانون من بطء حرق الدهون، والنصائح التالية، تساعد على التسريع من حرق الجسم للدهون:

تناول وجبات صغيرة ومتعددة خلال اليوم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

التقليل من التوتر.

مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام.

استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لوضع خطة غذائية مناسبة لك.

أن يكون النظام الغذائي متوازنًا ومتنوعًا، وأن يلبي احتياجاتك الفردية من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية.

أن يكون سهل التطبيق ومستدامًا على المدى الطويل.