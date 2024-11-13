خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو)

كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، السبب وراء سحب البنك المركزي من البنوك سيولة تصل لـ تريليون و370 مليار جنيه، بفائدة تصل إلى 27.75%.

كبح جماح التضخم

وقالت سهر الدماطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": سحب البنك المركزي السيولة من السوق تعد من أهم الوسائل لكبح جماح التضخم.

تراجع معدلات التضخم

وأوضحت: "البنك المركزي بسحب السيولة من البنوك هو تحضير للفترة المقبلة من حيث تراجع معدلات التضخم وخفض سعر الفائدة".

وأضافت: "نحن في فترة اقتصادية صعبة جدا في ظل ارتفاع التضخم ووجود تصاعد في الأزمة الجيوسياسية بالمنطقة".

سعر صرف مرن

ولفتت: لدينا سعر صرف مرن ومستقر، وانخفض معدل التضخم من 40 إلى مستوى الـ26%، متوقعة خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي مع تراجع معدلات التضخم وانتعاش الإنتاج الصناعي.