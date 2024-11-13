أسواق الخليج تغلق التداولات على انخفاض اليوم الأربعاء

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الأربعاء، قبيل صدور بيانات تضخم أميركية مهمة ستتيح مزيدا من الوضوح بشأن وتيرة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة في أكتوبر للشهر الرابع على التوالي.3

وتسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست عادة بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

مؤشرات البورصة السعودية والإماراتية

هبط المؤشر الرئيسي بالسعودية واحدا بالمئة.

وظلت أسعار النفط، وهي محفزة للأسواق المالية الخليجية، تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد يوم من خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025 وفي ظل مخاوف حيال الطلب في الصين.

وتراجع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.5 بالمئة.

أما مؤشر دبي فقد ارتفع 0.7 بالمئة، وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.5 بالمئة.

وهبط المؤشر القطري 0.4 بالمئة مع انخفاض سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 1.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة.