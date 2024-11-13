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اقتصاد

اتحاد المستثمرات العرب يكرم خالد حنفي

د. خالد حنفي، فيتو
د. خالد حنفي، فيتو

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولنا العربية والعالم لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات التي نعيشها جميعًا.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أعمال مؤتمر ومعرض "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي"، الذي عقد في أسوان، تحت شعار “روابط اقتصادية.. سياحة.. صناعة.. زراعة.. تنمية شاملة مستدامة"، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، وبتنظيم من اتحاد المستثمرات العرب، وبحضور السيدة الأولى في جمهورية صربيا تمارا فوتشيتش، وسوزان موهويزى ممثلة رسمية عن جانيت موسوفينى وزيرة التعليم والرياضة حرم رئيس أوغندا، ويونيس أورتوم حرم الرئيس السابق لولاية بينو النيجيرية، وجيلان كابينا شقيقة رئيس الكونغو وعضو البرلمان، وابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات بالغرفة وممثلة عن سيدات الأعمال والمستثمرات بقطر، والشيخة مريم مؤسس ورئيس فريق مرايم الخير التطوعى من الكويت، والسفيرة إلينا كليلينى النائب الأول للاتحاد النسائى الروسي، والدكتورة إلينا ماتفيفا رئيس قسم اللجنة التجارية والاقتصادية لروسيا ومصر.

 
ونوه الأمين العام إلى "أننا اليوم في مرحلة تتطلب منا كقادة في عالم الاقتصاد والتجارة تكثيف الجهود والعمل سويًا لتطوير مشاريع مستدامة وخلق فرص استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات المستقبل. فالتغيرات المناخية، والتحولات في أسواق الطاقة، والتطورات التكنولوجية السريعة تفرض علينا إعادة النظر في طرق التعاون التقليدية والسعي نحو بناء نماذج جديدة من الشراكات الاقتصادية التي ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة".

 

وشدد على أن اتحاد الغرف العربية كان ولا يزال قوة دافعة وراء الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي. حيث ساهم على مر السنين في تيسير العديد من الاتفاقيات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة بين الدول العربية، وبناء شبكات تعاون قوية مع شركائنا الدوليين. وقد رأينا ثمار هذه الجهود تتجلى في مشروعات ناجحة وأرقام متزايدة تعكس النمو المتسارع في التجارة والاستثمار العربي والدولي.

وقال الدكتور خالد حنفي إنه لا يزال أمامنا الكثير لتحقيقه. فرغم ما تم إنجازه، فإن هناك العديد من الفرص غير المستغلة في المنطقة العربية، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الإمكانات البشرية. ونحن بأمس الحاجة إلى الاستفادة من هذه الفرص وتطوير سياسات واستراتيجيات اقتصادية تركز على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

القمة تعتبر فرصة استثنائية لتبادل الأفكار والخبرات والتعرف على الابتكارات الجديدة

وأوضح الأمين العام إلى أن هذه القمة تعتبر فرصة استثنائية لتبادل الأفكار والخبرات والتعرف على الابتكارات الجديدة في مجالات الاستثمار، حيث نعيش في عصر تتداخل فيه الأسواق بشكل غير مسبوق، وتلعب فيه التكنولوجيا الرقمية دورًا رئيسيًا في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية. لذلك، علينا أن نكون مستعدين لاحتضان هذه التغييرات والعمل على تعزيز القدرات التكنولوجية في جميع القطاعات.

وأبرز الدكتور خالد حنفي في كلمته إلى أنه اليوم أصبحت قضايا مثل الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي محورية في أي حديث عن الاستثمار والتنمية. ويقع على عاتقنا كممثلين للقطاع الخاص والحكومات العربية مسؤولية كبيرة في تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه القطاعات وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع صديقة للبيئة ومستدامة. وفي هذا السياق هناك أهمية لتمكين الشباب والنساء في مجالات الاستثمار والتجارة، فهذه الفئات تشكل العمود الفقري لمستقبلنا الاقتصادي. كما نحن بحاجة إلى سياسات وبرامج تدعم ريادة الأعمال وتفتح المجال أمام الشباب والنساء للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد.

تجدر الإشارة إلى انه تم منح امين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد خلال أعمال المؤتمر درعا تكريمية، تسلمها من رئيسة اتحاد المستثمرات العرب د. هدى يسي، وذلك تقديرا للجهود التي يقوم بها في دعم مسيرة المرأة العربية في مجال الأعمال والاستثمار، وكذلك في دعم جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين البلدان العربية والأفريقية وباقي دول العالم.

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