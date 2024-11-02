أعراض وأسباب التسمم الغذائي، وماذا تأكل عند الإصابة؟

التسمم الغذائي هو مرض منقول بالغذاء، حيث يصاب الشخص بالمرض من شيء أكله أو شربه، ويمكن أن تساعد الراحة وشرب الكثير من السوائل الأشخاص على التعافي من التسمم الغذائي.

يشير التسمم الغذائي إلى التهاب المعدة والأمعاء، وهي حالة تنطوي على التهاب بطانة الأمعاء بسبب مسببات الأمراض أو الجراثيم الموجودة في الطعام أو الشراب، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

ما هو التسمم الغذائي؟

التهاب المعدة والأمعاء هو حالة تنطوي على التهاب بطانة الأمعاء - وخاصة المعدة والأمعاء.

وعادة ما ينتج عن مسببات الأمراض التي تصيب الشخص وتسبب أعراضًا، وعادة ما تكون هذه الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات، وعندما يكون مصدر هذه العدوى هو الطعام، يطلق عليه التسمم الغذائي.

قد يشير الناس أيضًا إلى التهاب المعدة والأمعاء باسم "إنفلونزا المعدة"، الأعراض الأكثر شيوعًا هي عادةً:

ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الجفاف، وخاصة عند الأشخاص الصغار جدًا أو كبار السن.

أعراض التسمم الغذائي

قد تبدأ أعراض التهاب المعدة والأمعاء بعد تناول طعام متأثر بمسببات الأمراض في غضون ساعات قليلة، ومع ذلك، يمكن أن تكون فترة الحضانة أطول بكثير، اعتمادًا على مسببات الأمراض المعنية.

يحدث القيء عادة في وقت مبكر، وعادة ما يستمر الإسهال لبضعة أيام ولكن يمكن أن يكون أطول اعتمادًا على الكائن الحي المسبب للأعراض.

بالإضافة إلى الأعراض الكلاسيكية، يمكن أن يؤدي التهاب المعدة والأمعاء أيضًا إلى:

فقدان الشهية

الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة

الأعراض حسب النوع

نوع الأعراض الهضمية هو دليل على نوع العدوى، وعادة ما تنتج العدوى الفيروسية إسهالًا بدون دم أو مخاط، والإسهال المائي هو أحد الأعراض البارزة.

وعلى العكس، يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بالإسهال مع المخاط والدم في الإسهال البكتيري، ويمكن أن يسبب فيروس نوروفيروس بداية حادة للقيء، وخاصة عند الأطفال.

الجفاف وسوء التغذية

أحد مضاعفات التسمم الغذائي والتهاب المعدة والأمعاء - وخاصة عند الأطفال الصغار جدًا أو كبار السن أو الأشخاص المعرضين للخطر - هو فقدان السوائل الناتج عن الإسهال والقيء، مما قد يؤدي إلى الجفاف، ومع ذلك، فمن الممكن منع الجفاف.

في حالة التهاب المعدة والأمعاء الطفيلي، فإن المضاعفات المحتملة الأخرى هي سوء التغذية، وتصل الطفيليات إلى الأمعاء وتتغذى على العناصر الغذائية التي يمتصها الناس من طعامهم، ويؤدي هذا إلى إصابة الشخص بنقص مزمن في العناصر الغذائية.

أسباب التسمم الغذائي

يمكن أن تنتقل العدوى من شخص لآخر عندما ينقل شخص ما مسببات الأمراض عن طريق لمس الطعام، وخاصة في الحالات التي تكون فيها نظافة اليدين أكثر صعوبة، وتوجد بشكل عام فيروسات أو بكتيريا أو طفيليات.

التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي

يُطلق على التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي أيضًا اسم أنفلونزا المعدة.

الفيروسات التي تسبب التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي بشكل شائع هي:

فيروس الروتا، وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال والسبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي عند الأطفال

فيروس نورو، وهو أكثر شيوعًا عند البالغين

الأسباب الفيروسية الأقل شيوعًا هي الفيروسات النجمية، والتي تصيب عادةً الأطفال وكبار السن، والفيروسات الغدية، ويمكن أن يسبب الفيروس المضخم للخلايا التهاب المعدة والأمعاء، وخاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

التهاب المعدة والأمعاء الجرثومي

الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب التهاب المعدة والأمعاء الجرثومي بشكل شائع هي:

السالمونيلا

الكامبيلوباكتر

الشيجيلا

الإشريكية القولونية - وخاصة النمط المصلي O157:H7

كلوستريديوم ديفيسيل

التهاب المعدة والأمعاء الطفيلي

الطفيليات هي كائنات حية تحتاج إلى العيش داخل الجسم والتغذية على كائنات حية أخرى للبقاء على قيد الحياة.

على الرغم من أن التهاب المعدة والأمعاء الناجم عن الطفيليات أكثر شيوعًا في المناطق ذات الدخل المنخفض والمتوسط، إلا أن العدوى الطفيلية تحدث عالميًا، ويصاب حوالي 450 مليون شخص حول العالم بالمرض سنويًا.

النوعان من الطفيليات التي تصيب الجهاز الهضمي البشري عادةً هما البروتوزوا وحيدة الخلية والديدان الطفيلية، وتشمل عدوى البروتوزوا الشائعة داء الجيارديا وداء الكريبتوسبوريديا.

علاج التسمم الغذائي

عادةً ما يتم علاج التهاب المعدة والأمعاء والتسمم الغذائي دون أي تدخل طبي، ويركز العلاج على تقليل الأعراض ومنع المضاعفات، وخاصة الجفاف.

تتمثل الإستراتيجية الرئيسية للعلاج والوقاية من التسمم الغذائي في الراحة وتعويض السوائل والإلكتروليتات المفقودة من خلال:

شرب الكثير من السوائل، ويفضل أن تكون مع أملاح إعادة الترطيب لتعويض الإلكتروليتات المفقودة - انظر أدناه

التأكد من تناول السوائل حتى لو استمر القيء عن طريق احتساء كميات صغيرة من الماء أو السماح لمكعبات الثلج بالذوبان في الفم

البدء تدريجيًا في تناول الطعام مرة أخرى

ماذا يجب أن يأكل الشخص المصاب بتسمم الطعام؟

لا توجد قيود محددة على الطعام، ولكن الأطعمة الخفيفة قد تكون أسهل في الهضم، ويمكن أن تشمل:

الحبوب

الأرز

الخبز المحمص

الموز

وقد يرغب الشخص في تجنب الأطعمة الدهنية أو السكرية أو الحارة، بالإضافة إلى منتجات الألبان والكافيين والكحول، حيث قد تؤدي هذه الأطعمة إلى تفاقم الأعراض.