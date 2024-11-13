رغم الخسارة أمام الإسماعيلي، أهلي 2005 يتأهل لنصف نهائي كأس مصر للشباب

تأهل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 لنصف نهائي كأس مصر للشباب، علي الرغم من خسارته أمام ضيفه الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي بفرع التجمع، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من ربع نهائي البطولة.

وحصد شباب الأهلي 2005 بطاقة الصعود لنصف نهائي البطولة، بعدما توقف رصيده عند 5 نقاط، وأنهى ربع النهائي الذي أقيم بنظام دوري من دور واحد في المركز الثاني، بفارق المواجهة المباشرة عن الإسماعيلي الذي حصد 5 نقاط والمركز الأول.

وجمع «أهلي 2005» نقاطه الخمس من الفوز على حرس الحدود في الجولة الأولى بركلات الترجيح عقب التعادل السلبي، والفوز في الجولة الثانية على سموحة 1 - 0.