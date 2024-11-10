أهلي 2008 يتأهل لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على الإنتاج برباعية

تأهل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 لربع نهائي كأس مصر للناشئين، بعدما حقق فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على الإنتاج الحربي، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة.

جاءت رباعية فوز «أهلي 2008» عن طريق عبد الله حاتم وسيف أحمد وعبد الرحمن رامي «مانو» ويوسف عبد العزيز، في الدقائق 12 و31 و75 و90 من عمر المباراة.

بدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صنديد.

الدفاع: حسن محمد - عمر كمال - عمر هشهش - عمر محمود.

الوسط: يوسف علاء - سيف أحمد - عمر أبو غزالة - عبد الرحمن رامي «مانو» - صالح موسى.

الهجوم: عبد الله حاتم.

وشارك عبد الله جعفر بدلًا من عبد الرحمن رامي «مانو»، وأحمد كرم بدلًا من عمر كمال، وعمر عاطف بدلًا من صالح موسى، ويوسف عبد العزيز بدلًا من عبد الله حاتم، ويوسف محمود بدلًا من عمر أبو غزالة.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 6 نقاط ليواصل صدارة المجموعة ويتأهل رسميًّا لربع النهائي، حيث فاز في الجولة الأولى على فاركو 3 - 0، وفي الجولة الثانية على الإنتاج الحربي 4 - 0، مسجلًا 7 أهداف ولم يتلقَّ أهدافًا في شباكه.

ويقع الأهلي ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس مصر إلى جانب أندية فاركو وغزل المحلة والإنتاج الحربي.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 حسن محمد مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.