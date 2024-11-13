عوض خسائره، الذهب يعود بأرقام قوية قبل بيانات التضخم الأمريكية

أسعار الذهب ، ارتفعت أسعار الذهب قليلا خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، مع بحث المستثمرين عن صفقات بعد انخفاضات حادة في الجلسة الماضية بينما تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على مسار السياسة النقدية.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0437 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 2610.99 دولار للأونصة (الأوقية ) بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 20 سبتمبر أمس الثلاثاء.

كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمائة إلى 2617.20 دولار.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون بنسبة 58.7 بالمائة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل مقابل 77.3 بالمائة قبل أسبوع.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الساعة 1330 بتوقيت جرينتش. وإذا أظهرت أن التضخم ينحسر، فقد يصل الذهب لمستوى 2650 دولارا، بحسب محللين.

كما تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية غدا الخميس، وبيانات مبيعات التجزئة في نهاية الأسبوع.

كما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول ومسؤولين آخرين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 31 دولارا. كما زاد البلاتين 0.6 بالمائة إلى 953.22 دولار وارتفع البلاديوم واحدا بالمائة إلى 953.84 دولار، بحسب بيانات "رويترز".