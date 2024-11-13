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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية، بعد التراجع الكبير التي شهدها أمس المعدن الأصفر بجميع الأعيرة، حيث انخفض بنحو 100 جنيه، خلال تعاملات أمس.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4154 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3635 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3115 جنيهًا.

 

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29080 جنيهًا.

 

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

وكشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا وخبير المجوهرات، عن تطورات ومستقبل المعدن الأصفر في ظل الانخفاضات الأخيرة.

 

أسعار الذهب بالبورصة العالمية

وقال “نجيب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: نحن سوق مفتوح على العالم وأي تحرك أو انخفاض في البورصة العالمية يكون له انعكاس مباشر على الأسعار في مصر.

 

سعر أوقية الذهب

ولفت إلى أن سعر أوقية الذهب سجل حاليا 2593 دولار، وهذا سعر منخفض وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار بالسوق المحلية، مؤكدًا أن هناك تذبذبا في سوق الذهب حاليا ولا يوجد أي استقرار.


وأكد: أن السعر الحالي للذهب مناسب جدا للشراء وليس للبيع. 

 

تخفيض أسعار الفائدة

وكشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسباب الحقيقية وراء التوجه نحو خفض الفائدة.

وقالت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في بيان، عقب اجتماعها الذي استمر يومين إن "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية".

وأشار صناع السياسات في الفيدرالي إلى هدوء أوضاع سوق العمل، بينما ما زال التضخم يواصل التحرك نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 4.50 % و4.75 %، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات.

 

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