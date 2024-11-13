روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات
الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بحسب ما نقل موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.
وأوضحت: "تم تدمير 7 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، و7 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و5 فوق أراضي مقاطعة تفير، و5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بينزا واثنتين فوق أراضي مقاطعة فورونيج".
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