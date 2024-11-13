الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات

طائرة مسيرة أوكرانية،
طائرة مسيرة أوكرانية، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بحسب ما نقل موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.


وأوضحت: "تم تدمير 7 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، و7 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و5 فوق أراضي مقاطعة تفير، و5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بينزا واثنتين فوق أراضي مقاطعة فورونيج".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الحرب الروسية الأوكرانية وزارة الدفاع الروسية طائرات مسيرة أوكرانية مقاطعة بيلجورود

مواد متعلقة

هجوم بمسيرات روسية على كييف، حرائق تشتعل بالعاصمة الأوكرانية

ابتلعها البحر، اختفاء جزيرة روسية بأكملها عن الوجود

روسيا تستدعي سفيرة فنلندا بتهمة استيلاء بلادها علي عقارات روسية

حبس روسية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب في القاهرة الجديدة

الأكثر قراءة

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

بدء توافد أهالي الأقصر على ساحة الطيب لتشييع جنازة شقيقة شيخ الأزهر (صور)

طبيبة النسا وسام شعيب صاحبة الفيديو الذي هز الرأي العام (فيديوجراف)

اليوم، قائمة هاني أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب

منوعات

المزيد

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

بعد فضيحة التجسس، فصل مدربة منتخب سيدات كندا لكرة القدم نهائيا

الملكة كاميلا تتغيب عن حدث مهم بسبب مرض مفاجئ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هتشتري الأرز بكام النهاردة

المزيد

انفوجراف

طبيبة النسا وسام شعيب صاحبة الفيديو الذي هز الرأي العام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads