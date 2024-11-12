أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق.. البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام التعاملات.. ومصير سعر المعسل بعد زيادة السجائر

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

الأسهم الأوروبية تكتسي بالأحمر وStoxx 600 يسجل أكبر هبوط له منذ أغسطس الماضي

سجلت أسواق الأسهم الأوروبية خلال نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024؛ تراجعًا ملحوظًا، مع تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة لمنطقة اليورو مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

حركة تداولات أسواق الأسهم الأوروبية

وجاءت حركة تداولات أسواق الأسهم الأوروبية، كالآتي:

حركة تداولات أسواق الأسهم الأوروبية، فيتو

تراجع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي

سجل مؤشر Stoxx 600 الأوروبي انخفاضًا يقدر بـ 10.14 نقطة أو بنسبة 1.98% إلى مستوى 502.23 نقطة في نهاية التعاملات، مسجلًا أكبر تراجع يومي له منذ أوائل أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات بورصة لندن.

معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة السلبية

مع انتهاء يوم التداول في لندن؛ كانت معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة السلبية؛ قادتها أسهم التعدين مع انخفاض بنحو 4%، بينما سجلت أسهم التكنولوجيا الارتفاع الوحيد بين القطاعات بنسبة زيادة 0.04%.

بعد زيادة سعر السجائر، هل ترتفع أسعار المعسل؟ الشعبة توضح

زيادة أسعار السجائر، أكد إبراهيم إلامبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن أسعار المعسل بالسوق المحلية ثابتة دون أي تغيير، ولم تقم الشركات المنتجة بزيادة سعرها.

أسباب ثبات أسعار المعسل

وردا على أسباب ثبات أسعار المعسل على الرغم من زيادات أسعار بعد أصناف السجائر مؤخرا من قبل الشركات المنتجة، قال الإمبابى، إن أسعار السجائر ارتفعت بنسبة 12% تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

أسباب ارتفاع أسعار السجائر

وأضاف رئيس شعبة الدخان والسجائر في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن هذه الزيادة جاءت في إطار موافقة وزارة المالية على زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر المقررة سنويا 12%، وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013.

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

أسعار الذهب، كشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا وخبير المجوهرات، عن تطورات ومستقبل المعدن الأصفر في ظل الانخفاضات الأخيرة.

أسعار الذهب بالبورصة العالمية



وقال “نجيب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: نحن سوق مفتوح على العالم وأي تحرك أو انخفاض في البورصة العالمية يكون له انعكاس مباشر على الأسعار في مصر.

سعر أوقية الذهب

ولفت إلى أن سعر أوقية الذهب سجل حاليا 2593 دولار، وهذا سعر منخفض وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار بالسوق المحلية، مؤكدًا أن هناك تذبذبا في سوق الذهب حاليا ولا يوجد أي استقرار.

انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجلت أسعار السلع الغذائية الرئيسية انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت تراجعًا في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

جنيه انخفاضًا في سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

كما انخفض سعر الدقيق المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

جنيه انخفاضًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

انخفض سعر السكر المعبأ بنحو جنيه عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 35.2 جنيها، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات جلسة منتصف الأسبوع

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الثلاثاء “جلسة منتصف الأسبوع” وأداء الأسواق الخليجية، والتي عادت للتباين مرة أخري بعد الارتفاعات على مستوى الأداء الأسبوعي.

السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.9% وهي تقدر بـ 8 نقاط ليصل إلى 12116 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 7 مليارات ريال.

الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.21% وهي تقدر بـ 14 نقطة ليصل إلى 6559 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار.

محافظ البنك المركزي: مصر لم تطلب زيادة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي

نفى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، ما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد أكد أن السلطات المصرية، لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة «الشريحة الرابعة» إلى ملياري دولار.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسئولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلًا من ١,٣ مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، موضحًا أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.

ارتفاع أسعار لحوم البتلو 4 جنيهات في الأسواق اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، ارتفاعًا ملحوظًا، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الحمراء البتلو الصافي في محال الجزارة، فضلًا عن سعر لحوم البتلو بالعظم اليوم في السوق، في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعًا بـ جنيهين مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 410.3 جنيه في الأسواق.

وتراوح سعر اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 330 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.278 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 31582 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 39197 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13859 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8351 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 11638 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 3270 نقطة.

ماذا يحدث في أسعار النفط؟، تراجع جديد وخام برنت وصل لـ 71.85 دولار

أسعار النفط، تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024، بفعل ارتفاع الدولار وتراجع الذهب عالميا، متأثرا بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.

تقرير وزارة البترول اليومي للأسعار العالمية للبترول

وأشار تقرير وزارة البترول اليومي للأسعار العالمية للبترول، إلى أن أسعار البترول العالمية انخفضت اليوم الثلاثاء بسبب تأثر السوق برؤية المستثمرين إزاء خطة التحفيز الصيني فضلًا عن مخاوف بشأن فائض المعروض وارتفاع الدولار. ويرى بعض المحللين أن أوبك + ربما ستضطر لتأخير قرار التراجع عن تخفيض العرض بدءًا من يناير المقبل.



ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

سعر الدولار ، ترصد “فيتو” أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة، حيث ارتفع سعر صرف الدولار بنحو 3 قروش خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 فى بعض البنوك المصرية، والتى جاءت أسعار الصرف فيها كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.16 جنيهًا للشراء و49.26 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 49.15 جنيهًا للشراء و49.25 جنيهًا للبيع.

برنامج التنمية الزراعية المستدامة: 500 طن سنويًا استهلاك مصر من الحرير

أكد الدكتور علي ماهر، نائب مدير برنامج التنمية الزراعية المستدامة بالمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء”، إن صناعة الحرير في مصر شهدت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة رغم التاريخ العريق للصناعة منذ عهد محمد علي، حيث تم في عهده زراعة أكثر من 300 ألف شجرة توت كانت تُستخدم في صناعة الحرير.

القيمة العالمية لصناعة الحرير

أضاف "ماهر"، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن القيمة العالمية لصناعة الحرير تصل حاليًا إلى نحو 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 44 مليار دولار بحلول عام 2030،وبالرغم من ذلك تظل حصة مصر والدول العربية من سوق الحرير العالمي ضئيلة جدًا، مما يبرز أهمية تطوير هذه الصناعة وتنميتها لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع الحيوي.

المشاط: الشراكة بين مصر وصناديق الاستثمار في المناخ CIF تُعزز الحلول المتكاملة

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق مباحثات البعثة الفنية المُشتركة الخاصة بالخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتنفيذ التعهدات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات برنامج «نُوَفِّي» الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.

صناديق الاستثمار في المناخ

وجاء ذلك بحضور ممثلي شركاء التنمية من صناديق الاستثمار في المناخ، البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب العديد من ممثلي القطاع الخاص، والوزارات والجهات الوطنية.

وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن برنامج "الطبيعة والناس والمناخ" يأتي ضمن الجهود الدولية الهادفة لدفع التحول الأخضر، مضيفة أنه في إطار الجهود الوطنية لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص وتوفير المنح التنموية من مختلف الأطراف ذات الصلة لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، فقد قامت الوزارة في عام 2022 بإعداد الملف المصري حول مشروعات البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية)، وتم التقدم به للمبادرة ليحصد المركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا.

الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 252 و253 لسنة 2024، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير قيد جهات التحقيق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.

نص القرار على تعديل القرار رقم 31 لسنة 2024، على أن يجوز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات بقاعدة البيانات الخاصة بالمشروعات قبل إصدار تقارير جهات المصادقة لها، بشرط أن يتم موافاة الهيئة بنسخة من التقارير المشار إليها خلال سنة من تاريخ تسجيل المشروع، وإلا اعتبر التسجيل كأن لم يكن، كما يجوز للهيئة مد تلك المهلة بناء على مبررات جدية تقبلها الهيئة.

يأتي ذلك في إطار تحفيز وتشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية وإصدار وطرح شهادات تمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه للخفض، عبر تسهيل تلك الإجراءات مما يتيح زيادة المعروض من مشاريع خفض الانبعاثات ويعزز قدرة الهيئة على حصر وقياس حجم السوق بشكل مستمر.

باستثمارات 50 مليون دولار، افتتاح مصانع لتصنيع سيارات بروتون في مدينة 6 أكتوبر

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، مصانع لتصنيع سيارات بروتون في مدينة السادس من أكتوبر بحضور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، والمهندس هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، والسيد فيصل البار رئيس شركة بروتون.

وذلك في إطار دعم الصناعة المصرية وتطوير قدراتها الإنتاجية، ويعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة في السوق المحلية وتهدف الشراكة إلى توظيف أحدث التقنيات الصناعية وتطبيق معايير الجودة العالمية، مما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج المحلي ويعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

4.6 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية من يناير إلى سبتمبر 2024



كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة محمود بزان ، ان صادرات الصناعات الغذائية في الاشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 بلغت 4.6 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 688 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 3.9 مليار دولار.

وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ان هذه تعد أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

بالأرقام، إجمالي مبيعات السيارات الصغيرة بمصر

استعرض الأميك، تقرير مجلس معلومات السيارات، إجمالي مبيعات السيارات السيدان الصغيرة من الفئة B والهاتشباك خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2024، والتي شهدت ارتفاع ملحوظ خلال الفترات الماضية.

إجمالي مبيعات السيارات الصغيرة بمصر



ووفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات، ترتيب فئة السيارات السيدان وسيارات الهاتشباك الصغيرة في مصر خلال 9 شهور كالتالي:

1- سيارات نيسان صني بمبيعات 8205 سيارة وحصة 50%.

2- سيارات هيونداي أكسنت RB تأتي بمبيعات 4347 سيارة وحصة 27%.

3- سيارات MG 5 بمبيعات 1144 سيارة وحصة 7%.

4- سيارات رينو تاليانت بعدد 782 سيارة وحصة 5%.

5- سيارات سوزوكي بالينو بعدد 578 سيارة وحصة 4%.

6- سيارات سوزوكي سويفت بعدد 359 سيارة بحصة 2%.