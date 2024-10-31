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اقتصاد

الأسهم الأوروبية تسجل أكبر خسارة شهرية منذ عام

الأسهم الأوروبية،
الأسهم الأوروبية، فيتو

سجلت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعًا ملحوظًا خلال ختام جلسة تداول اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

أكبر خسارة شهرية خلال عام للمؤشر الإقليمي

واختتمت أسواق الأسهم الأوروبية شهر أكتوبر بأكبر خسارة شهرية خلال عام للمؤشر الإقليمي، مع تقييم المستثمرون لتقارير أرباح الشركات، وبيانات التضخم في منطقة اليورو، وميزانية المملكة المتحدة.

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الأسهم الأوروبية، فيتو

 

أداء مؤشرات الأسواق الأوروبية

البداية مع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي الذي أغلق متراجعًا  6.12 نقطة أو بنسبة 1.20% إلى مستوى 505.39 نقطة، مع تراجع جميع القطاعات والبورصات الرئيسية. 

ووفقًا لبيانات بورصة لندن، وصلت الخسائر الشهرية مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 3.4%، الذي يعد أسوأ أداء شهري له منذ أكتوبر 2023.

أما مؤشر DAX الألماني فأيضًا أغلق على هبوط يقدر بـ 179.80 نقطة أو بنسبة 0.93% إلى مستوى 19077.54 نقطة.

كما تراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني 49.53 نقطة أو بنسبة 0.61% مغلقًا عند مستوى 8110.10 نقطة.

فيما هبط مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 77.99 نقطة أو بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 7350.37 نقطة.

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