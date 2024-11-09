صعود جديد في مبيعات سيارات الكروس أوفر في مصر

شهت سيارات الكروس أوفر في مصر خلال أول 9 أشهر خلال العام الجاري ارتفاعا ملحوظا في مبيعات السيارات، بالسوق المصري، وذلك لميل فئات كثيرة من الشباب لاقتناء سيارات الكروس أوفر، خلال الفترات الماضية.



مبيعات الكروس أوفر في مصر في 9 شهور



ووفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات، الأميك ترتيب مبيعات الكروس أوفر في الفترة من يناير الي سبتمبر 2024 كالتالي:



1- سيارات MG ZS بحصة 31% ومبيعات 1423 سيارة.



2- سيارات جيلي GX3 برو بحصة 22.5% وبيع 1043 سيارة.



3-سيارات كيا اكسيد 19.6% و908 سيارة.



4-سيارات ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت بحصة 4% وإجمالي 186 سيارة.



5-سيارات أوبل موكا حصة 3.5% وعدد 163 سيارة.



6- سيارات نيسان جوك بحصة 3% وعدد 145 سيارة.



7- سيارات MG 4 بحصة 3% وعدد 141 سيارة.



8- سيارات شانجان CS35 PLUS بعدد 137 سيارة وحصة 3%.



9- سيارات جيلي كول راي أقل من 3% حصة وعدد 125 سيارة.