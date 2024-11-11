تعرف على أماكن مبادرة بيع اللحوم بأسعار مخفضة في الدقهلية
أعلنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية استمرار مبادرة حياة كريمة فى بيع اللحوم بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطن.
وأكدت رئيسة مركز بلقاس غاده الحمادى، تواجد سيارة مبادرة حياة كريمة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بقرية أبو دشيشة فى تمام الساعة الثالثة عصرا تقريبا.
وأضافت أن سعر كيلو اللحم البلدى المبرد 210 جنيهات والمفروم 185 جنيها.
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