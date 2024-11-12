تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

أعلنت الأرصاد الجوية الإسبانية تحذيرا جديدا في مناطق متفرقة في البلاد على خلفية غزارة الأمطار والثلوج واشتداد الرياح وارتفاع أمواج البحر.

وقالت الوكالة في بيان: "تم الإعلان عن المستوى البرتقالي من الخطر بسبب الأمطار و/أو الظروف الساحلية لهذا اليوم في جزر البليار وفالنسيا وكاتالونيا".

ومن المتوقع أن تصل مستويات الأمطار هناك إلى 40 لترا في الساعة.

الأمطار والثلوج واشتداد الرياح وارتفاع أمواج البحر في إسبانيا

كما تم الإعلان عن تحذير أصفر من الخطر بسبب الأمطار الغزيرة في مجتمع مورسيا المتمتع بالحكم الذاتي، وفي أستورياس وقشتالة وليون - بسبب تساقط الثلوج.

وفي 29 أكتوبر الماضي هطلت أمطار غزيرة في مناطق مختلفة من إسبانيا. وأسفرت الفيضانات الناجمة عنها عن مصرع 220 شخصا. وألحقت السيول أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للطرق في فالنسيا، وهي المنطقة الأكثر تضررا في شرق إسبانيا.