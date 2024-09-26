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مخاوف من فيضانات وانهيارات أرضية، طوارئ في الولايات المتحدة اليوم بسبب إعصار هيلين

إعصار، فيتو
إعصار، فيتو

كشفت الخرائط الجوية المتخصصة أحدث تطورات العاصفة الاستوائية إعصار هيلين، التي من المتوقع أن تضرب ساحل خليج فلوريدا اليوم الخميس، كإعصار من الفئة الثالثة.

وتستمر العاصفة هيلين في التطور، ومن المتوقع أن تتوجه نحو ساحل بيج بيند في فلوريدا بحلول اليوم الخميس، حيث تظهر أحدث صور الأقمار الصناعية أن العاصفة لا تزال تنمو في قوتها.

 

موقع العاصفة الحالي

ووفق التوقعات، تقع العاصفة حاليًا بالقرب من خط العرض 20.4 شمالًا وخط الطول 85.9 غربًا، وتتجه نحو الشمال الغربي بسرعة 10 أميال في الساعة على طول الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة يوكاتان المكسيكية.

وقد بلغت سرعة الرياح 60 ميلًا في الساعة مع هبات قوية، ومن المتوقع أن تزداد قوة الإعصار، فيما أصدرت السلطات المعنية تحذيرات من خطر الرياح القوية، مع توقع ارتفاع الأمواج بين 10 و15 قدمًا.

أيضا، حذرت السلطات من خطر حدوث فيضانات مفاجئة وفيضانات كبيرة في الأنهار، مشيرة إلى احتمال حدوث انهيارات أرضية في المناطق الجبلية شديدة الانحدار في جنوب جبال الأبالاتشي.

 

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العاصفة الاستوائية إعصار هيلين إعصار هيلين ساحل بيج بيند في فلوريدا الأقمار الصناعية

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