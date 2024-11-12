إحباط عملية طعن بالضفة، وحزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة طعن استهدفت مجموعة من الجنود في الضفة الغربية.

وذكرت التقارير أن القوات تمكنت من تحييد منفذ العملية قبل أن يتسبب بأي إصابات في صفوف الجنود، فيما لم يتم الكشف عن هوية المنفذ أو حالته الصحية.

في سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في منطقة "نافيه زيف" بالجليل الغربي عبر رشقة صاروخية. ويعد هذا الاستهداف جزءًا من سلسلة عمليات أعلن عنها حزب الله مؤخرًا، تصعيدًا للصراع على الجبهة الشمالية، حيث شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار والقصف الصاروخي.

وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين، حيث تستمر الاشتباكات المتفرقة على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، إضافة إلى الوضع الأمني المتوتر في الضفة الغربية. ويترقب المتابعون ما إذا كانت هذه التطورات قد تدفع نحو تصعيد أكبر في المنطقة، خاصة مع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية وارتفاع وتيرة عمليات المقاومة، وسط تحذيرات من خطورة انزلاق الوضع إلى صراع أشمل.