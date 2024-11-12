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رياضة

منتخب 2008 يتوجه إلى كازابلانكا استعدادًا لمواجهة الجزائر ببطولة شمال افريقيا

منتخب 2008، فيتو
منتخب 2008، فيتو

منتخب الناشئين، يسافر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 إلى مدينة كازابلانكا اليوم، استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر في ثاني مباريات بطولة شمال أفريقيا التي تقام بالمغرب.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مرانه الجماعي في الخامسة مساء اليوم عقب الوصول إلى مدينة كازابلانكا.

وخسر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره منتخب المغرب، بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة المغربية في الجولة الإفتتاحية من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

 

 

 

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب الجزائر يوم الخميس المقبل في لقاء الجولة الثانية، وهو اللقاء الذي لا يقبل القسمة على إثنين. 

تشكيل منتخب مصر أمام المغرب 

كان الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، أعلن تشكيلة الفراعنة الصغار لمواجهة المغرب، في الجولة الإفتتاحية من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة 

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام المغرب بتشكيل مكون من:

عمرو عبد العزيز - حمزة الدجوي - أدهم فريد - باسل مدحت - بلال عطية - أدم محمد - محمد أبو ليلة - محمد إبراهيم - عبد العزيز لزغبي - إبراهيم زهير - محمد أنس.

تشكيل منتخب مصر، فيتو
تشكيل منتخب مصر، فيتو

وبدأ منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، تصفيات شمال إفريقيا للناشئين التي تقام على الأراضي المغربية، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، بمواجهة نظيره المغربي، ويتأهل لبطولة أمم إفريقيا للناشئين، المنتخبين صاحبا المركزين الأول والثاني فقط في التصفيات.

مران منتخب الناشئين أمس السبت، فيتو
مران منتخب الناشئين إستعدادا لمواجهة المغرب، فيتو

 

ويلتقي منتخب مصر مع الجزائر بعد لقاء المغرب، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرًا فنيًّا، ووليد مهدي مديرًا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربًا للأحمال،  ومحمد الصايغ منسقًا إعلاميًّا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

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